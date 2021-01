Arzobispo Chomalí acusó intolerancia ante su "exorcismo" aéreo al coronavirus en Concepción

Como una acción de intolerancia interpretó monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, las críticas que recibió luego de que publicara en sus redes sociales -y luego bajara- que en un sobrevuelo por la ciudad bendijo y exorcizó el coronavirus.

A través de un comunicado, el clérigo indicó que "lo hice en medio de una situación dramática donde el coronavirus se ha llevado a miles de nuestros hermanos y tiene a otros tantos debatiéndose entre la vida y la muerte".

Aclaró que este acto fue autorizado por la Armada de Chile (Bando #15 del 29 de Abril del 2020), el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Ord. 1760 del 1 de Diciembre del 2020) y el Ministerio de Salud (pasaporte sanitario al día). "Le pedí a Dios que cuide, bendiga y dé fuerza a sus habitantes, de modo especial a los que pasan por graves dificultades de toda índole", argumentó.

"Le pedí a Dios que expulsara al espíritu del mal -exorcismo- de aquellos que no respetan la ley, que no obedecen a la autoridad, que no les importa el bien común, que creen que la vida es sólo diversión y no saben lo que es sacrificarse por los demás, que hacen fiestas clandestinas -y por tanto ilegales-, y que contagian por doquier arriesgando la vida propia y la de los demás", agregó.

Respecto a las críticas que lo llevaron a bajar la publicación, explicó que "la bendición del domingo ha suscitado perplejidad en algunas personas: les pido que amplíen su mirada de la vida y respeten a quienes piensan distinto. Otros sencillamente llenos de intolerancia les molestó que invocara a Dios para terminar con la pandemia: soy un hombre de fe, católico y tengo no sólo el derecho, sino que también el deber de recurrir a Él para que nos ilumine frente a aquello que nos sobrepasa".

Desde el punto de vista sanitario, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, confirmó que no hay ninguna denuncia y tampoco alguna investigación contra el sacerdote.

De todas maneras, argumentó, Fernando Chomalí goza del permiso otorgado a los ministros de culto, lo que está específicado en las guías de desplazamiento del Ministerio del Interior.