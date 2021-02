Balance tras violenta jornada en Arauco: Quince vehículos y tres viviendas quemadas

Quince vehículos y tres viviendas quemadas, ataques a civiles, corte de energía eléctrica e interrupción constante del tránsito por parte de desconocidos son parte del balance de la jornada del 10 de febrero en la provincia de Arauco, la que de acuerdo a vecinos, fue una de las más violentas desde que tienen registros.

Todo comenzó en la madrugada del miércoles, a eso de las 02:00 horas, cuando en el kilómetro 28 de la ruta entre Cañete y Tirúa, la parcela 11 de la familia Campos, que cuenta con medida de protección, fue atacada a balazos.

Una hora más tarde dos viviendas ardieron en Quidico -llegando a 50 las destruidas- y al amanecer dos camiones fueron quemados en el kilómetro 26,5 del camino entre Cañete y Contulmo.

Un testigo que pidió proteger su identidad y presenció parte de los hechos, narró que "son dos comandos distintos que se juntaron para hacer esto, alrededor de 40 personas fuertemente armadas".

Añadió que sobre su propiedad volaba un dron que presuntamente vigilaba la eventual acción policial. "Esto no se había visto nunca desde que terminó la Guerra de Arauco. Esto no se soluciona sin una intervención militar".

Los motivos de los hechos

En la primera quema de camiones y corte de ruta en el sector Santa Rosa, se encontró un lienzo: "Lafquenche pe al dolor de los hns. Huichacura, Gobierno racista. l.p.p.m", decía.

Los cuatro integrantes de la familia Huichacura, presos en Lebu acusados de homicidio, pidieron autorización para visitar a su madre y abuela enferma grave. El Juzgado de Garantía de Cañete, que lleva la causa, negó el permiso. Lamentablemente la mujer falleció y la justicia les negó el permiso para asistir al funeral.

El Gobierno, como querellante, se opuso a la salida porque significaba un operativo de seguridad que no podía cumplir, dijo el coordinador regional de seguridad en el Biobío, Roberto Coloma.

HILO| Furia en Arauco. Quemas de camiones, cortes de rutas, balaceras y ataques a viviendas. Hay un lienzo que reza: “LAFQUENCHE PE AL DOLOR DE LOS HNS. HUICHACURA, GOBIERNO RACISTA. L.P.P.M.” Lo explico 👇 @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 10, 2021

También se apunta a la situación referente a la lectura de veredicto que terminó condenando como autor de los delitos de incendio, porte de municiones y receptación al comunero César Millanao Millanao.

La justicia lo consideró culpable de participar en los hechos descritos en el marco de un ataque al fundo Cuyimpalihue, de forestal Arauco, en 2016. Estuvo prófugo, mientras sus compañeros de delito, todos, estaban ya encarcelados cumpliendo condena por delitos similares.

AHORA| TJOP CAÑETE dicta veredicto condenatorio contra César Millanao Millanao autor de los delitos de incendio, porte ilegal de municiones y receptación en denominado caso Cuyimpalihue. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 10, 2021

Juan Yáñez, fiscal exclusivo para causas de violencia rural en el Biobío, confirmó luego que "solicité la pena de 5 años por incendio, 541 días por el delito de porte municiones pedí que se condenara a tres años y un día como autor del delito de receptación".

50 kilómetros de ataque

La Ruta P-60, que bordea el lago Lanalhue entre Cañete y Contulmo se mantuvo cortada y prácticamente todos los camiones que por allí pasaron fueron quemados. Misma suerte corrieron las camionetas de empresas que fueron robadas.

A consecuencia del derribamiento de árboles, algunos cayeron sobre las lineas de transporte de energía lo que provocó el corte de luz desde las 7:15 de la mañana en 2.400 hogares de Cañete, Contulmo y Tirúa.

A las 12:30 horas se reportó el enfrentamiento a disparos entre encapuchados y Carabineros en las cercanías del camping Playa Blanca, lugar donde ocurrió el homicidio por el cual los hermanos Huichacura están presos.

Intensa noche en la Prov. De Arauco. Parcela 11 km 28 entre Cañete y Tirúa atacada a disparos. No hay lesionados. Inmueble contaba con medida de protección. Cabaña y vivienda en Quidico arrasadas por fuego. Ahora arde camión y bus en la P60 (KM 26.5) @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 10, 2021

A las 14:00 horas, en Tranaquepe, Tirúa, previos disparos otra vivienda fue quemada. A medida que los grupos avanzaban se reportó el robo de tres camionetas, dos de ellas de Bosques Arauco, una apareció luego quemada, mientras camión que aparecía fue siniestrado.

A la altura del restaurant Sazón del Lago en Peleco, los encapuchados atacaron a disparos a cuatro civiles, quienes terminaron con lesiones leves en el Hospital de Cañete.

Conductor baleado

Otro de los hechos, terminó con la quema de un camión que transportaba alimentos hacia Lebu. Allí iba Jonhatan Leal, que recibió un disparo por la espalda.

Aún afectado contó que el hecho fue "entre Contulmo y Purén justo donde está el límite, ahí llegué y estaban agarrando un camión y de hecho como me vieron a mi se fueron altiro a apuntarme. Me atravesé, me dijeron para donde lo metiera, y me echaron a correr, ¡ya, bájate conchetumadre y corre!".

Narró que "andaban como seis personas, andaban algunos con tenidas militares y otros con ropas negras y scuras. Todos usaban armas largas. Cuando corrí y más abajo había otro grupo, me detengo un poco mi carrera y en eso sentí un disparo por la espalda".

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, expuso que esto "es lo más violento que ha ocurrido en la provincia de Arauco, quema de camiones, cabañas, violencia contra las personas, robo de camionetas, o sea una acción completamente coordinada, dirigida por estos delincuentes que están actuando sin control porque la provincia está abandonada".

Sin capacidad logística

La cantidad y gravedad de hechos llevó a que el coordinador de seguridad de la macrozona sur, Cristian Barra, tuviera que volver de Santiago al Biobío. Que el gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, suspendiera sus vacaciones, lo mismo el general de la VIII Zona de Carabineros, Juan Caneo. Todos se reunieron más tarde en la Intendencia del Biobío.

Allí Barra dijo que la policía no tiene capacidad logística para combatir a los grupos armados. "Necesitamos vehículos blindados, que nos permitan tener una cobertura mucho mayor en las distintas rutas y carreteras, que nos permitan acceder de manera más rápida a aquellos lugares que están sufriendo atentados y por lo tanto son inversiones que se harán y que las podremos tener en el segundo semestre, se han aprobado 2.500 millones de pesos".

"Acá hay un tema de inteligencia e infraestructura que tenemos que mejorar, porque el conflicto que estamos enfrentandi hoy día, no es simplemente un problema de reivindicación de tierras, es de grupos paramilitares que tienen como motivación el narcotráfico, robo de madera y otros hechos que son delictuales y no tienen que ver con reivindicación", afirmó.

El contraalmirante Jorge Parga, Comandante en Jefe II Zona Naval y jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, dijo que "se está coordinando con Carabineros otros medios que se van a implementar y nosotros en el cumplimiento de nuestras tareas de apoyo a la Autoridad Saniatria también vamos a emplear algunos medios propios para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias en toda la región".

"En la Provincia de Arauco hay algunos medios que se pueden emplear y se está gestionando el apoyo de otros medios de alta tecnología", indicó, aunque aclaró que su poder de acción llega solo a hechos que tengan vinculación con el cumplimiento de medidas sanitarias, los temas de seguridad siguen siendo responsabilidad del Ministerio del Interior.