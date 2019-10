Bebé sufrió envenenamiento al consumir tramadol rotulado como vitaminas

Una bebé de un mes de vida fue envenenada tras consumir tramadol, medicamento entregado en el centro comunitario de salud familiar de Cabrero, en la Región del Biobío, sobre rotulado como vitaminas y que fueron entregadas a la madre de la lactante.

La orden era suministrar 20 gotas, las que terminaron siendo altamente tóxicas para la recién nacida, que necesitaba vitaminas por su condición de prematura.

Armando Vega, padre de la bebé, indicó que su pareja, tras darle el potente analgésico "después ella notó que no hacía nada, a las tres o cuatro horas, y comenzó todo el calvario, la llevamos a urgencia porque no movía los ojos, los brazos, nada, y ahí se percataron que en realidad no eran vitaminas, debajo estaba la etiqueta original que era tramadol".

Tras ser derivada hasta el Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, se le pudo salvar la vida a la menor que estuvo dos días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto.

"Los mismos doctores nos comentaron que no supieron cómo aguantó con tramadol en el cuerpo, nos comentaban que una pequeña con menos de un mes de vida, con dos horas, aunque suene duro, ella podía haber fallecido", agregó el afectado padre.

Investigaciones en curso

Consultado el municipio de Cabrero como administrador del Cecosf en cuestión, vía comunicado indicó que "la situación está en proceso de investigación, por parte del municipio y del Ministerio de Salud, de acuerdo a los protocolos, para clarificar todos los aspectos de lo sucedido".

"Específicamente, la Dirección de Salud Municipal está aplicando un sumario y la Seremi de Salud Bío Bío está efectuando una investigación, en forma paralela", añadió.

La familia afectada ve como la opción más probable el iniciar acciones legales. La Policía de Investigaciones por protocolo recibió los antecedentes, los que fueron traspasados al Ministerio Público.