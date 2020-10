Chiguayante: Joven fallecida fue citada a declarar en investigación de su propia muerte

La familia de Elena Villegas, joven de 22 años que fue encontrada muerta en el Río Biobío el año 2018, pidieron acelerar el proceso investigativo y cuestionaron la investigación de la Fiscalía que, incluso, citó a declarar a la propia fallecida.

El 12 de noviembre de 2019, la víctima fue citada a prestar declaración ante la Fiscalía, lo que quedó registrado en un documento de la carpeta investigativa.

"Lo único que queremos es que se haga justicia, que se aclare todo", dice el padre de la víctima.

Viviana Suazo, madre de la víctima, fustigó: "No sé qué clase de investigación es esta (...) No sé qué clase de profesionales son. No tiene lógica... Es como si se estuvieran riendo de nuestro dolor".

"Me dio pena, rabia... Y después traté de justificarlo de decir 'bueno a lo mejor se equivocaron, a lo mejor me iban a citar a mí', pero está claro su nombre (de la víctima), su dirección", lamentó.

El 14 de diciembre de 2018 la mujer de 22 años, tras juntarse con unos amigos la noche anterior, cayó al caudal del río siendo arrastrada por la corriente. Los conocidos de la víctima y testigos de la caída, no dieron aviso y, recién 10 horas después, su amiga Valentina interpuso una denuncia por presunta desgracia en la Comisaría de Hualpén.

Alfredo Villegas, padre de la fallecida, señaló que "lo único que queremos es que se haga justicia, que se aclare todo, que no nos anden con mentiras, con cuentos. Que no se tiren la pelota unos con otros".

Desde el Ministerio Público señalaron que no van a entregar declaraciones al respecto.