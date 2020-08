Comuneros de la cárcel de Lebu mantendrán huelga de hambre

Los 11 comuneros mapuche en huelga de hambre desde el pasado 6 de julio en la cárcel de Lebu confirmaron, a 46 días de iniciada la medida de presión, que continuarán en ayuno, ya que no validan como extensivo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el machi Celestino Córdova, que trajo consigo deponer aquella huelga en La Araucanía.

Auka Castro, werkén de los huelguistas de Lebu, expuso que "hay un acuerdo que fue resuelto con el machi, pero el Gobierno no resuelve la demanda que desde acá se ha emanado, no es vinculante tampoco y no garantiza lo que se está exigiendo".

"Acá lo que se está exigiendo principalmente es que se garantice la real aplicación del convenio 169 en términos judiciales, respecto de los presos políticos mapuche, que se pueda normar y garantizar mediante una mesa política que tenga el poder de hacerlo, la aplicación de este convenio, en especial el 10.2 que hace mención a que los miembros de pueblos originarios se les deberá preferir sanciones distintas al encarcelamiento", añadió.

Por su parte, Pedro Marileo, vocero de la comunidad Antono Paillao de Tirúa, que apoya a los comuneros en huelga, opinó que "todos los Gobiernos han firmado protocolos de acuerdo cuando han habido demandas emergentes en situaciones complejas, sin embargo, hoy en día es necesario que ya definitivamente como Estado se tengan protocolos claros y en eso también hay que trabajar en lo que respecta a lo legal del Código Procesal Penal".

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, señaló al respecto que "presos politicos mapuche en Chile no existen, las personas que están detenidas son por delitos y eso ha sido sancionado por la Justicia, no por el Gobierno".

"Hay disposición del Gobierno a establecer diálogo y se está llevando por el Ministerio de Justicia y acá también ser muy responsables de que esas personas están siendo monitoreadas por el Colegio Médico, están constantemente visitándolos y ellos se encuentran en un buen estado de salud", cerró.