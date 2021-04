Comunidades mapuche del Lleu Lleu revelaron acuerdos con forestal Mininco para recuperar terrenos

Las 13 comunidades mapuche unidas en la protección del Lago Lleu Lleu, cuestionadas por la CAM y la Franja Lavkenche tras el ataque al equipo de prensa de TVN el 27 de marzo pasado -del cual descartan participación-, revelaron los acuerdos contractuales que tienen firmados con forestal Mininco de CMPC.

A través de un escrito divulgaron que "a fines de 2018 tomamos la decisión de iniciar los primeros acercamientos con CMPC. Lo anterior en un clima de desconfianza entre ambas partes (lógico después de años de desencuentro). La premisa era iniciar un proceso de recuperación territorial, basado en el diálogo entre ambas partes".

"Este proceso es el resultado de la voluntad de las comunidades, que luego de décadas de lucha han decidido avanzar juntas a través del diálogo y los acuerdos territoriales", agregaron.

Trabajo, recuperación de terreno y becas

El trato, que hasta ahora se mantenía en reserva, destaca que considera "un acuerdo para el traspaso definitivo del Fundo Choque a las comunidades, y actualmente, hay un acuerdo de uso compartido de la tierra. Luego, están las medidas (que a nuestro entender) son compensatorias por los que nos han privado de la tierra y han usufructado de ella".

Una de ellas es la creación de 19 viveros en las comunidades y que tienen por objeto reforestar con bosque nativo la ribera del Lleu Lleu, el lago más limpio de sudamérica.

"Todo este programa ha significado cerca de 400 empleos en el territorio, cuyos sueldos base son de 500.000 pesos mensuales líquidos, donde un 70% de estos empleos corresponden a mujeres mapuche jefas de hogar", detallan.

Añaden que también "hay becas completas (215) para estudiantes desde educación media hasta educación superior, programas de prevención de incendios, construcción de 100 pozos (para consumo humano y para fines productivos), mejoramiento de infraestructura turística y comunitaria".

"Yanakonas" y respuesta a Llaitul

Las comunidades del Lago Lleu Lleu, en el mismo documento se refirieron a las acusaciones de otras organizaciones que los llaman yanakonas -traidores, en mapudungún- por negociar con las forestales.

Los cuestionamientos, principalmente, apuntan hacia uno de sus voceros que es Santos Reinao. "Una desclasificación a ellos es una desclasificación a todo un territorio que los ha mandatado para ser nuestros representantes y cuyo actuar ha sido totalmente transparente y acorde a lo mandatado por nosotros, las comunidades".

"Yanakona es aquel que ataca y asesina a sangre fría a sus hermanos mapuche, que los amenaza y hostiga, que quema los vehículos a gente de esfuerzo y que quema las escuelas donde estudian sus propios hijos y los hijos de sus hermanos mapuche", destacan.

Respecto de las palabras hacia el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, que vive entre aquellas comunidades, indican que "no es un enfrentamiento entre nuestros dirigentes y Héctor Llaitul, a él lo respetamos como a cualquier mapuche. No obstante, él no es oriundo de nuestro territorio y tampoco es representante de una comunidad, menos de un territorio, él representa solo a su organización (CAM)".

En cuanto al ataque al periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, apuntan que "esperamos que el hecho ocurrido al equipo periodístico de TVN sea aclarado y se puedan encontrar los responsables de tan cobarde ataque y que esto permita terminar con la violencia que se ha apoderado de nuestro territorio".