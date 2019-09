Coronel: Alumnos se ocuparon de humedal "Boca Maule" e hicieron limpieza del entorno

25 alumnos del Liceo Comercial de Coronel participaron de la jornada de limpieza al humedal Boca Maule de Coronel.

Esto en el marco de una nueva edición de los talleres de educación ambiental "Cultiva tu Identidad" del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Shinneyd Pérez, una de las asistentes, dijo que "se debería cuidar estos lugar, porque no es algo que se pueda ver en todas partes. Las mismas especies que aquí habitan, no las veremos más si no cuidamos este lugar",

Cultiva tu Identidad, a través de un taller teórico en el aula escolar y una jornada de educación ambiental en terreno, busca vincular a los participantes con la naturaleza y el patrimonio de su región.

La actividad fue apoyada por el staff permanente del programa Vive Tus Parques.