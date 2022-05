Tras la denuncia anónima de la aparición de un microchip en uno de sus sándwiches -que no fue corroborada-, el dueño del tradicional local de comida rápida de Concepción "Manhattan", Ricardo Denevi, clamó a los comensales que vuelvan a preferir su atención, en especial después de que la Seremi de Salud no detectara irregularidades. "Me perjudicaron enormemente, porque han pasado (personas) gritándome, amenazándome hasta con quemar mi local", lamentó, asegurando que "se ha perdido el 80% de las ventas, con el peligro de que 10 personas pudieran perder la fuente laboral".

