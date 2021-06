El independiente Rodrigo Díaz venció a Flor Weisse (UDI) y será gobernador del Biobío

El independiente Rodrigo Díaz se convirtió este domingo en el primer gobernador electo por la Región del Biobío, tras vencer en segunda vuelta a la candidata de Chile Vamos, Flor Weisse (UDI).

Intendente de la zona durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Díaz, ex militante de la Democracia Cristiana, concentró en el balotaje el 71,36% de los votos, con 127.692 sufragios, mientras que la carta oficialista obtuvo apenas el 28,64%, con 51.248 apoyos.

"Hoy comienza el fin del centralismo de este país... No queremos menos que Santiago: si una línea del Metro se construye en un periodo corto, no aceptaremos que se caiga un puente y se reconstruya en cinco años", manifestó el gobernador electo, que de cara a la segunda vuelta recibió el apoyo de la Unidad Constituyente, tras certificarse su victoria.

A la vez, Weisse aceptó su derrota: "Trabajamos para obtener más, sin duda. La gente no respondió y los resultados son así y hay que seguir adelante. El mea culpa no corresponde en este caso, las personas fueron las que no respondieron", sostuvo.