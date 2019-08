En diciembre comenzará la construcción del Puente Industrial del Biobío

Los primeros días de diciembre de 2019 se instalará la primera piedra de lo que será el inicio de la construcción del Puente Industrial que conectará las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz con un viaducto de 2,5 kilómetros que pasará por sobre el Río Biobío.

Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas, dijo que esta "es una obra mayúscula, este puente va a estar listo el año 2022".

"Va a facilitar los flujos productivos a tres sectores de puertos que son Talcahuano, Coronel y Penco, donde se agrupan cerca de 23 millones de toneladas al año. Si queremos tener un flujo productivo que sea eficiente, que sea un eje logístico es absolutamente necesario el Puente Industrial", agregó la autoridad.

Camiones fuera de la ciudad

El objetivo del puente es descongestionar la Ruta 160 y evitar que los camiones pasen por dentro de San Pedro de la Paz, pues de acuerdo a un estudio de Sectra 7.200 máquinas pesadas transitan diariamente por la comuna, lo que genera gran congestión vehicular.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, dijo que "esto viene a resolver una aspiración de 30 años por lo menos de tener este puente, que ha tenido distintos nombres pero lo fundamental es que San Pedro crece día a día y la complicación para cruzar la ciudad hace que los camiones, todos los vehículos con sustancias peligrosas circulen por medio de una villa que es emblemática para Chile".

Sin embargo, el sacar desde San Pedro de la Paz los camiones significa que llegarán a Hualpén al otro lado del río Biobío, por ello en esa comuna exigen medidas paralelas para adecuar la infraestructura vial y mover el colapso de una comuna a otra.

Katherine Torres, alcaldesa de Hualpén, indicó que "la comuna no está preparada para eso y me refiero también a que desde el Ministerio de Obras Públicas se van a tener que considerar medidas de mitigación u obras complementarias para poder habilitar otras calles o avenidas que tiene la comuna para no producir desperfectos o congestión vial".

El proyecto contempla la modalidad de concesión por 40 años a partir de 2014 y la inversión aproximada es de 160 millones de dólares.