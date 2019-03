Gobierno comprometió ayuda para instalación definitiva del Instituto Down de Concepción

En el Día Internacional del Síndrome de Down el Gobierno del Biobío se comprometió con el Instituto Down de Concepción para buscar la forma de colaborar con la radicación definitiva de las instalaciones del establecimiento que hoy recibe a 82 alumnos, pero que tiene una larga lista de espera.

Se fijó para la próxima semana una reunión entre los seremis de Educación, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, y las profesoras que crearon una corporación para salvar a la institución que vivió una profunda crisis en 2016, cuando estuvo a punto de desaparecer.

Hay dos escenarios: cesión de un terreno o una propiedad fiscal apta. El intendente Jorge Ulloa, dijo que "yo creo que más que una idea es una verdadera necesidad y por lo tanto es parte de la conversación que tenemos pendiente con nuestros seremis, que no tengo ninguna duda que nos van a ayudar, y esa es una de las alternativas que hay que ver".

Agregó que "lo que hemos manifestado es nuestro profundo interés porque si queremos hablar de que los niños están primeros, estos niños tienen que estar de verdad primeros, y por lo tanto, vamos a intentar ayudar de la mejor manera posible dentro del ámbito de nuestras competencias".

Fabiola Vallejos, directora de Instituto Down de Concepción, señaló que "es un sueño. Nosotros creamos esta corporación con ese gran desafío, que queremos darles respuesta a los apoderados, ya que luego de cumplidos los 15 años los niños lamentablemente tienen que emigrar a otro establecimiento".

Actualmente el Instituto Down de Concepción no puede brindar servicios a todos los niños que postulan, por lo que es de vital importancia optar a instalaciones que entregan mayor capacidad pero que no aumenten considerablemente el costo de arriendo para poder sostener el modelo de funcionamiento.