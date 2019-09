Gobierno Regional del Biobío pone en riesgo fecha del Rally Mundial 2020

Con 11 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el Consejo Regional del Biobío no alcanzó el quórum necesario de 12 votos para aprobar los cerca de 3.000 millones de pesos para proyectos turísticos entre los que se encuentra la fecha del Rally Mundial 2020.

El principal cuestionamiento es mantener en una sola glosa el evento tuerca, con el fomento para la temporada de cruceros y el Festival Viva Dichato, considerando que del total de recursos solicitados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la mitad son para el Rally.

En el CORE existen dudas de por qué se piden 1.500 millones de pesos, siendo que el valor de la membresía cuesta 1.200 millones de la moneda nacional.

Sergio Giacaman, intentendente del Biobío, recordó que "el 4 de octubre la FIA cierra las fechas a nivel mundial, eso es el próximo sábado. Si no tenemos los recursos, no vamos a tener fecha del Rally, y eso es algo muy malo para la región, una muy mala noticia".

El rechazo se da en medio de una contienda política por una futura candidatura a gobernador regional en la que la presidenta del CORE del Biobío, Flor Weisse (UDI) ya está inscrita, y se presume que el actual jefe regional también iría en la papeleta.

Luis Santibáñez, jefe de bancada de cores de la UDI, explicó que "el Consejo Regional no había visto antes esta iniciativa, porque sencillamente el Ejecutivo la ingresó por papel, y cuando uno ingresa los proyectos por papel, sin conversar con los consejeros regionales, los cores no pueden ser adivinos respecto de la intención del Ejecutivo de aprobar o no la iniciativa".

Tras esta votación se solicitó nuevamente mayor información para despejar las dudas, y el proyecto, contrarreloj, será ingresado por tercera y última vez para votar nuevamente la aprobación de los fondos.