Intendente del Biobío se opone a carreteras hídricas: "No veo beneficios"

Dos proyectos privados de carreteras hídricas ingresaron a la dirección de concesiones del Ministerio de Obras Públicas para ser declarados de interés público. Ambas planean sacar agua del río Biobío y trasladarla por tubos hacia el norte y así enfrentar la sequía, iniciativas que no convencen al Intendente del Biobío, Sergio Giacaman, quien abiertamente se opone a su ejecución.

Antes de escuchar una razón técnica desde el MOP, Giacaman señaló que "lo que nosotros tenemos que mirar es cuál es el beneficio para nuestra región de este tipo de proyectos, y entendiendo si hay o no hay beneficios ahí formular nuestra respuesta en el proceso donde nos corresponda opinar".

"Lo que yo no veo son beneficios y como no veo beneficios tenemos que redactar nuestra opinión para hacerla escuchar en el Ministerio de Obras Públicas", agregó.

Los proyectos

Los dos proyectos que contemplan abastecerse de agua "sobrante" del Biobío tienen la misma misión pero un distinto punto de captación.

El primero en ingresar es el de Aqua Atacama, el que pretende tomar agua alrededor de dos kilómetros antes de la desembocadura y por una vía submarina a construir llevar el líquido hacia el norte.

El segundo es de Reguemos Chile, que pretende utilizar la pendiente cordillerana para llevar desde el Alto Biobío en el Cajón del Queuco, agua canalizada hasta la Región Metropolitana.

Regantes en alerta

La Sociedad Agrícola del Biobío (Socabio) es un gremio que está contra las iniciativas, fundamentalmente la última, debido a que la Provincia de Biobío ocupa esas aguas para el riego.

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio, explicó que "sería bastante lamentable que se construyera, sobre todo pensando en nuestro desarrollo económico como región y como Provincia de Biobío, hay muchos puntos de la Carretera Hidríca que la verdad no tienen sentido de realidad".

"Disponibilidad de agua no hay, ya no existe en las zonas altas que es de donde pretende sacar este proyecto. En segundo lugar requerimos acá en la zona aumentar superficie de riego y eso se estaría impidiendo si es que se sacan estas aguas y además el río Biobío es multifuncional y no solo satisface necesidades de riego", añadió.

Lo anterior fue mencionado ya que las principales captaciones de agua para abastecer del compuesto hídrico potable a la Provincia de Concepción, precisamente es el río Biobío.