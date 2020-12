Talcahuano: Captan a buses pasando por Puente Perales pese a prohibición

No alcanzó a pasar un día y los incumplimientos quedaron en evidencia en el nuevo puente mecano que reemplaza el demolido en el sector Perales de Talcahuano, luego que buses fueran grabados pasando por el lugar pese a la prohibición existente.

Buses interurbano y camiones de más de 2 ejes NO pueden pasar por el nuevo Puente Mecano en Perales, Talcahuano. Su paso está prohibido por geometría de la curva. Igual, no faltan los porfiados. @Cooperativa pic.twitter.com/yOgXQpJfYh

El seremi de Obras Públicas del Biobío, Víctor Reinoso, enfatizó que "queremos hacer un llamado a la comunidad para que en el actual reemplazo del Puente Perales no transiten buses interurbanos ni camiones de más de dos ejes".

"Es muy importante esto, no es por un tema de peso ni resistencia del puente, sino que por un tema de geometría, insistimos en eso", añadió.

Siguen llegando registros. Los buses NO pueden pasar por el Puente Mecano de Perales en Talcahuano. En este caso, uno no obedeció y quedó atrapado. No hay restricción por peso, sino que por geometría de la curva que provoca eso. @Cooperativa pic.twitter.com/6hQJNvUMtF