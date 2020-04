Tribunal obliga a Superintendencia de Medio Ambiente a cursar sanción a termoeléctrica de Coronel

El Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) iniciar un proceso sancionatorio contra la empresa Colbún, debido a que su Central Santa María ubicada en Coronel fue sorprendida por la misma entidad fiscalizadora utilizando equipos de generación mayor al permitido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero sin motivo justificado no se cursó infracción.

El argumento central del fallo es el cumplimiento a cabalidad de la RCA, ya que la firma genera 370 megawatts con sus instalaciones, pero la autorización ambiental solo le permite un tope de 350 megawatts y con otros equipamientos.

El ministro Jorge Retamal, que fue parte del fallo, expuso que "las Resoluciones de Calificación Ambiental están para cumplirse, no pudiendo ejecutarse en forma diversa, por ejemplo, instalando equipos distintos a aquellos que fueron declarados durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, aun cuando el resultado de ello no supera las normas de emisión".

Denuncia de un millar de vecinos

La denuncia fue realizada por 998 vecinos de Coronel, en alusión a la eventual contaminación a la que están expuestos producto de la mayor generación de la permitida.

Andrés Durán, abogado representante de vecinos del sector sur de Coronel, en representación de casi un millar de vecinos de Coronel, señaló que "en el fondo le está pidiendo a la Superintendencia que aplique la ley y la ley es clara: si usted instaló equipos distintos a los autorizados en su RCA es incumplimiento y la RCA se debe cumplir de manera estricta".

Gobierno: "Es una falta grave"

Desde el Gobierno, el seremi de Energía del Biobío, Mauricio Henríquez, señaló que "tiene que responder la compañía frente a lo que se le está indicando".

"Cualquier compañía, cualquiera sea, no solo de termoeléctrica, que esté incumpliendo con lo que se le ha indicado en su RCA es una falta grave, no es aceptable. Y no solo lo que está en la RCA oficialmente: hay compromisos voluntarios, eso tiene que ser cumplido, así lo solicitamos a todas las compañías y no vamos a defender en ningún caso a quienes se están saltando lo que se les pide ambientalmente", añadió.

Colbún estudia los pasos a seguir

La empresa a través de un comunicado de prensa indicó que han "tomado conocimiento de la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia que ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente iniciar un proceso sancionatorio en contra de la Central Santa María por diferencias entre los equipos del proyecto y lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental del mismo, pese a que dichas diferencias no tienen impactos ambientales distintos a los originalmente evaluados".

El documento agrega que "es pertinente recordar que en septiembre pasado la SMA concluyó la investigación de estas denuncias, archivándolas totalmente por considerar que no existen hechos que revistan características de infracción, según da cuenta la Resolución exenta N° 1275 de la SMA. Además, este mismo proceso ya fue revisado en el pasado por la Corte Suprema, la cual avaló el procedimiento de la institución fiscalizadora".

Respecto de esta nueva sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, Colbún "estudiará los pasos a seguir, sin perjuicio de lo que determine la SMA".