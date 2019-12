Tribunal Supremo RN rechazó apelación de Claudio Eguiluz y continúa suspendida su militancia

El Tribunal Supremo de Renovación Nacional, en fallo dividido, rechazó la apelación realizada por Claudio Eguiluz, que buscaba dejar sin efecto la resolución del Tribunal Regional Metropolitano de la colectividad, por lo tanto, su militancia en el partido se mantiene suspendida hasta que culmine su condena de 800 días por delito tributario en un caso de financiamiento ilegal de la política.

La acción del ex vicepresidente nacional de RN apeló a la eventual vulneración al principio de congruencia, vulneración del principio de legalidad y de reserva legal, a que el fallo no consideraría las atenuantes hechas valer al dictar sentencia y que el tribunal de primera instancia no habría dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo en cuanto a retrotraer los procedimientos, infringiendo el debido proceso.

Todo lo anterior fue rechazado, porque, en su parte resolutiva, el fallo señala que "se confirma el fallo apelado, aplicando al señor Claudio Eguiluz Rodríguez la sanción de suspensión en el ejercicio de sus derechos de militante, mientras dure su condena por delito tributario".

La votación fue por cinco votos a favor de rechazar; siendo David Huina, Rodrigo Barrientos, Katherine Martorell, José Ignacio Pinochet y Roberto Munita; mientras que Gonzalo Cisternas y Víctor Manuel Avilés votaron en contra.

Si bien Eguiluz no entregó una declaración formalmente, confirmó que recurrirá a la última instancia, que es apelar al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), para así mantener abierto el proceso y poder postular de igual forma a la presidencia regional de RN en el Biobío, lo que realizará a más tardar en enero.

La condena por delito tributario en el marco del caso SQM se cumple el próximo 5 de marzo de 2020.