¿Tumbes sin empanadas de marisco? Locatarios en alerta por proyecto que los desalojaría

Caleta Tumbes de Talcahuano es reconocida por su gastronomía; quien va busca empanadas de marisco frescas para degustar mirando el mar. Alcanzó notoriedad ya que fue el escenario de la novela de TVN, Santo Ladrón y sufrió con tsunami de 2010. Hoy 35 locales comerciales instalados en containers en la costa están en alerta luego que fueran notificadas de un desalojo.

Antes de la pandemia contaban con los permisos para funcionar como siempre en el lugar que históricamente atienden a los clientes, sin embargo, el inicio de la tramitación para construir una nueva Costanera puso como titular del sitio a la Dirección de Obras Portuarias, razón por la cual requieren de un permiso especial para estar allí.

María MagnaVera, secretaria de la Sociedad de Pescadores Artesanales de Caleta Tumbes Ltda, lideró las negociaciones con las autoridades y allí se logró congelar las órdenes de desalojo.

Sin embargo, confiesa, "es una preocupación a futuro, somos 35 locatarios que estamos en el borde costero de Caleta Tumbes. Hasta antes de la pandemia nos daban el permiso de escasa importancia de Directemar pero después no lo dieron más. Estuvimos siete meses sin trabajar y luego tuvimos que salir porque los bolsillos no dan para tanto, y como no dan el permiso ahora estamos ilegal".

Respecto del proyecto nuevo "no estábamos considerados". Por eso, señala, "hay que trabajar en una mesa juntos los que vienen a trabajar en el proyecto y quienes estamos en caleta Tumbes, somos la mayoría jefas de hogar y no podemos quedar sin trabajo".

Solicitud de permisos

Es la Autoridad Martíma de la Gobernación Marítima de Talcahuano la encargada de fiscalizar que toda actividad desarrollada en el litoral esté en regla.

Al cambiar la condición respecto del responsable el terreno es que los locatarios quedaron como ilegales y se pidió su salida.

El teniente 1° Juan Pablo Leiva, capitán de puerto de Talcahuano, aclaró que "en este momento no hay orden de desalojo; hace un tiempo notificamos a las personas que se encuentran instaladas en el borde costero de Tumbes, donde se encuentran emplazados en una destinación marítima que cuenta la Dirección de Obras Portuarias para materializar un proyecto de ordenamiento de la caleta Tumbes y en este minuto están catalogados como ocupantes ilegales".

Tras diversas conversaciones se desestimó momentánemente continuar con el desalojo, pero se debe regularizar su actividad. "Tienen que presentar una solicitud formal y tienen que adjuntar un pronunciamiento de la Dirección de Obras Portuarias que acredite que no hay inconvenientes para el desarrollo de esta actividad y eso a la fecha no se ha recibido".

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, dijo que "mientras no se desarrolle ningún proyecto no podemos sacar a estos vecinos que están ejerciendo actividades comerciales desde antaño. Hay que avanzar, pero también garantizar que se desarrollen actividades económicas".

El proyecto

La Dirección de Obras Portuarias está a cargo de concretar en 2023 y 2024 la nueva Costanera de Tumbes.

José Piña, director regional de la DOP en Biobío, señaló que se "pretende generar un proyecto de mejoramiento del borde costero en la caleta Tumbes, el cual es un proceso largo que incluye actividades de participación ciudadana y diversas conversaciones con la gente que actualmente utilizan el sector como los pescadores, armadores, dueños de kioscos en el cual debemos llegar a acuerdos en como zonificar este sector".

"Este es un proceso largo, dura dos años, los locatarios pueden seguir trabajando en esa zona siempre y cuando soliciten los permisos de escasa importancia según corresponda y cumplan con la normativa vigente de concesiones marítimas", detalló.