UDI: Denuncian a concejal de ocupar oficina parlamentaria "como motel" y ofrecer "favores sexuales"

Una nueva polémica sacude a la UDI, esta vez en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, donde una militante está acusando al concejal Cristián Medina de dar trabajo a través de "favores sexuales", entre otras cosas.

Denice Vergara, quien dice militar en el partido desde 2011 y formar parte de la Secretaría Distrital de la oficina parlamentaria del diputado Iván Norambuena, presentó una carta ante el Tribunal Supremo de la UDI para denunciar esta situación.

En el reclamo, la mujer asegura que durante todos estos años de servicio, ha visto "los peores abusos y denostaciones a las que me he visto sometida en mi vida".

Según la carta, el concejal -que a veces cumple funciones de jefe de oficina-, la ha maltratado de forma "verbal" y "psicológica, puesto que si no hago lo que él dice me amenaza con mi fuente laboral".

Además, "me obliga a realizar acciones matonescas que van en el desmedro de otros militantes que no lo apoyan o que no hacen caso a sus pedidos como, por ejemplo, averiguar deudas personales de militantes para luego exponerlos en público".

Oficina como motel y favores sexuales

Según la mujer, el concejal la obligaba a mantener silencio respecto a las actividades que realiza en la oficina parlamentaria.

Vergara contó que "utilizaba la oficina como cantina, como un centro de eventos en horarios de oficina y posterior al horario de oficina".

"La usaba como motel, tengo pruebas: preservativos usados y eso va a ser utilizado ahora para que él dé la cara y diga 'yo hacía mal uso de recursos públicos'", manifestó la mujer.

Denice Vergara dice que lo sorprendió "en un acto homosexual, pero reitero, no estoy en contra de su condición. Estoy en contra de dónde lo practicaba. No correspondía el lugar, no tuvo ningún respeto hacía mí ni hacia nadie, porque él dejaba sus preservativos, frascos de vaselina e infinidad de cosas".

La mujer además acusó al Tribunal del partido que "es de público conocimiento que este concejal ofrece trabajo a jóvenes que se acercan a la oficina o al partido buscando apoyo a cambio de favores sexuales".

Según la denuncia, todas las situaciones han sido puestas en conocimiento del diputado Iván Norambuena, "quien ha pospuesto entregar solución para tan graves hechos". Vergara dice que también presentará medidas en la Contraloría.

El concejal Cristián Medina se limitó a decir que el próximo lunes presentará una querella por el delito de injurias.