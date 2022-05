"Un triunfo para el Gobierno": Oficialismo y oposición valoraron acuerdo con camioneros forestales

El acuerdo que logró el Gobierno con los camioneros forestales para dar fin a los cortes de ruta que afectó por varios días a la Macrozona sur, fue valorado este domingo tanto por parlamentarios oficialistas como de oposición, quienes aseguraron que se trató de "un triunfo" del Ejecutivo en materia de seguridad.

Tras una reunión en la Delegación Presidencial de la Provincia del Biobío ayer, se cerraron varios compromisos con los grupos movilizados, entre ellos el aumento de las capacidades policiales en las rutas, nuevo equipamiento para la seguridad en el Biobío y La Araucanía por 5.500 millones de pesos, medidas legislativas y de fortalecimiento de seguridad, además de un plan de reparación para los trabajadores afectados por hechos de violencia rural.

Ante esto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseguró que "es una buena noticia el acuerdo del Gobierno con los camioneros", mientras que también se mostró a favor de un acuerdo nacional por la seguridad: "estamos disponibles a ese diálogo que convoca el Presidente Gabriel Boric, estaremos atentos a los proyectos de ley y estamos en una serie de reuniones con el Gobierno", detalló.

"Vamos a concurrir de buena fe al diálogo con la oposición, pero creo que es muy importante no repetir los errores o políticas fallidas en el pasado, donde se anunciaban de manera muy efectista o mucha parafernalia comunicacional proyectos de populismo penal que no tienen impacto y no son efectivos en la realidad", puntualizó el parlamentario.

En tanto, desde la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN) destacó al Ejecutivo y sobre todo la gestión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien lideró las reuniones: "tuvo un buen acuerdo con las víctimas de violencia y terrorismo en La Araucanía, que son trabajadores, camioneros y contratistas forestales".

"Ellos no peleaban por construir una carretera, porque tuvieran que construirles sus casas, estaban peleando por su vida, su integridad física y su seguridad en el trabajo", advirtió el diputado opositor sobre la situación de los camioneros forestales movilizados.

Finalmente, Mellado puntualizó que la gestión realizada es "un triunfo para el Gobierno haber solucionado este conflicto con prontitud, porque Manuel (Monsalve) estuvo en terreno una y otra vez y solucionó el conflicto".

NO TODAS FUERON MIRADAS POSITIVAS

El trabajo realizado por el Ejecutivo en torno a este conflicto no fue bien visto desde todos los sectores, ya que hay parlamentarios de oposición que han criticado "las señales" que han entregado las autoridades en cuanto a temas relacionados con seguridad y violencia.

"En materia de seguridad son importantes los hechos y las señales. A los camioneros, que si bien hacen algo negativo que es bloquear las rutas por una razón legítima que es pedir mayor seguridad, el Ministerio del Interior les da un ultimátum y les dice Ley de Seguridad Interior del Estado", cuestionó el diputado UDI Jorge Alessandri, quien también afirmó que el llamado de la oposición es "unificar el mensaje, a no justificar nunca la violencia".

Finalmente, sobre "este estado de excepción moderado", el jefe de bancada de la UDI indicó que "le diría fuerte y claro al Presidente y al Gobierno: manden a las fuerzas armadas a La Araucanía y a la Provincia de Arauco, porque los ciudadanos ya no aguantan más".