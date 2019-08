Veintidós familias cumplen 38 días sin luz en Alto Biobío

Un total de 22 familias del Alto Biobío cumplen 38 días sin energía eléctrica, situación que se arrrastra desde el 28 de junio pasado, momento en que se registró un intenso sistema frontal de viento, lluvia, pero por sobre todo nieve en la alta cordillera.

El seremi de Energía, Mauricio Henríquez, detalló que "a la fecha quedan 22 familias todavía, 18 en Ralco y cuatro en el Cajón del Queuco, esas familias Coelcha se ha comprometido a dejarlas operativas de aquí al miércoles de la próxima semana".

Ante la extensión de la emergencia ya se comprometieron compensaciones, y la primera de ellas será que 684 familias que en algún momento se les cortó el suministro, no pagarán la boleta del mes de julio.

"Evidentemente que quienes no tuvieron energía durante julio, no se les va a cobrar, y se ha definido finalmente con la compañía que no se le va a cobrar a nadie de Alto Biobío que haya tenido cortada la luz", afirmó la autoridad.

De forma paralela, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ofició a la compañía para que entregue información respecto de cómo se ha procedido durante la emergencia, lo cual puede derivar en que se le formulen cargos a Coelcha.