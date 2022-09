Vuelco en el caso: Ataque armado en Tirúa se trató de una pelea entre vecinos

El incidente a disparos registrado este martes en Tirúa, en el que terminaron seis personas -entre ellas un menor de edad- lesionadas, fue finalmente un conflicto entre vecinos, confirmaron hoy desde el Gobierno.

Aunque en un primer momento se informó de un ataque de encapuchados a una casa en la localidad rural de Lorcura, esta jornada se reveló el relato de uno de los involucrados, el comunero mapuche Bartolo Huaiquimán, en el que explica que un conflicto con un vecino dio inicio al violento hecho.

Según acusó, el dueño de la vivienda que finalmente sufrió el ataque le había disparado a él con una escopeta, resultando con lesiones en uno de sus ojos y también en una mano. Ante esto, respondió quebrando el vidrio del furgón y posteriormente diferentes grupos se armaron y hubo disparos cruzados en el sector.

"Salí a trabajar, a buscar los bueyes y me encontré con el furgón de Mininco (...) No encontré los bueyes donde los dejaba siempre, los salí a buscar y me encontré con Carlos (el otro involucrado), y en un camino me disparó. Me disparó en la vista y en la mano", detalló.

"Cuando me disparó, yo me enojé y pesqué un palo que le decimos pica, que tiene un fierrito para arrimar los palos y con ese le quebré el parabrisas (...) No fue un atentado, porque el problema es de los dos hace como dos años. Él me quemó la camioneta el año pasado y me baleó la casa, a las 03:00 de la mañana tuve que arrancar con mis niñitas", acusó Huaiquimán en su relato.

Aunque el Gobierno ha rectificado la información, debido a que se trata de un hecho grave la opción de una acción judicial sigue en pie.