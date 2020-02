Controversia por autoevacuación en incendio forestal de Molina

La autoevacuación de más de 150 residentes y turistas de los sectores de El Radal Siete Tazas, El Toro y Parque Inglés por el incendio forestal "Agua Fría" de Molina, generó controversia entre el municipio y las autoridades de Gobierno.

La decisión fue tomada por la alcaldesa de la comuna, Prisicila Castillo (DC), sin la aprobación de Conaf, luego de que las llamas, que han consumido más de 5.000 hectáreas en nueve días, llegaran a dos kilómetros del área poblada de Santa Brígida.

"Estamos muy angustiados. Ojalá no se nos queme ninguna casa, pero no vamos a esperar una tragedia. Tenemos un albergue disponible y definitivamente la alerta roja decretada para el incendio fue tarde", dijo la jefa comunal.

El intendente subrogante del Maule, Felipe Donoso, aseguró que "no hay riesgo de casas. La decisión de autoevacuación se tomó sin la prognósis de Conaf. No hubo reportes de que las llamas podía llegar a lugares poblados por lo que pedimos coordinación en la información y no alarmar a la comunidad".

Control del Fuego

Por su parte, el director regional de Conaf, Marcelo Mena, complementó que "es el incendio más grande que tenemos en la región y si tenemos suerte y las condiciones del clima mejoran, podríamos contener las llamas durante la semana".

El incendio forestal obligó a la decisión además de cerrar las rutas de acceso para turistas al Radal Siete Tazas y el Parque Inglés.