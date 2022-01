Delgado defendió a Coloma: "Sabemos que (su forcejeo a gobernadora) no es una conducta habitual en él"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió en defensa del senador Juan Antonio Coloma (UDI) luego de que este realizara un brusco gesto contra la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, para que saludara a la cámara durante una ceremonia que encabezó el Presidente Sebastián Piñera ayer en la ciudad de Curicó, y aseguró que "no se trata de una conducta habitual".

Tras este episodio, que generó repudio en redes sociales, el parlamentario difundió un comunicado en el que aseguró que pidió disculpas a la autoridad regional del Maule, quien a su vez expresó su rechazo ante "cualquier acto que atente contra el respeto irrestricto de la voluntad de las personas".

Según consignó La Tercera, Delgado se refirió este sábado al polémico forcejeo a la gobernadora y afirmó que "los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual en él. Todo lo contrario, es una persona muy respetada, muy querida entre sus pares y, por supuesto, siempre muy dialogante".

Asimismo, el titular del Interior explicó que conversó con el parlamentario, quien le comentó que se encontraba "muy afectado" por la situación. "Efectivamente él siente que cometió un error, así lo dijo también. Él llamó a la gobernadora, le pidió disculpas y ha calificado esto como un error, como una conducta impropia", planteó.

"Cuando uno escucha también a la gobernadora, ella no estaba cómoda en la misma actividad. Más allá de la actitud o no del senador, ella estaba bastante incómoda, aparentemente, porque no se había logrado lo que ella había pedido", analizó el ministro.

"Cuando una persona se siente incómoda, creo que es bueno no forzarla a nada extra", remarcó, agregando que "lo más importante, creo yo, es que el senador ha reconocido que fue un error, le pidió las disculpas a la persona involucrada y nosotros nos quedamos con eso".