Femicidio en Talca: Actual pareja del sospechoso acusa violencia intrafamiliar

Luego de que este lunes fuera detenido un hombre de 23 años acusado del femicidio de su ex pareja en Talca, la actual polola del sospechoso acusó haber sufrido también violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la investigación policial, el acusado llamó a su actual pareja para que lo ayudara a esconder el cuerpo de la víctima. Sin embargo, al llegar a la casa donde ocurrió el crimen, la joven decidió denunciar a Carabineros lo ocurrido.

A raíz de esto, su nombre se conoció en redes sociales y varias personas empezaron a sindicarla como cómplice del femicidio. Ella, en cambio, publicó que había sido víctima de violencia intrafamiliar.

"Manuel fue mi novio durante meses, de estos meses de relación Manuel me agredió física y psicológicamente", indicó la mujer en redes sociales agregando que el sujeto "también me golpeó y ¿yo lo merecía? No. Ella tampoco merecía morir".

La actual pareja del imputado está como testigo en el caso mientras se siguen realizando investigaciones de lo ocurrido.

Familia de víctima recibió apoyo de Sernameg

La directora de Sernameg Maule, Antonella Morales, comentó que "fue un momento muy duro esta tarde cuando nos reunimos con su familia en el lugar donde están velando a Lhysbet, ahí nos hicimos presentes junto a nuestro equipo jurídico y también de PAV (Programa de Apoyo a Víctimas) para poder entregar todo el apoyo en materia legal y también en la parte sicológica, que es relevante".

"Vamos a tomar mañana las acciones de firma, ya la familia ha dado el patrocinio de Sernameg para poder presentar las querellas y pedir todos los años que correspondan con las condenas", precisó.