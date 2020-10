A través de un intermediario, cercanos a la ex seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del Maule, Andrea Obrador, mandaron a Rosalía Arellano, los 280 mil pesos que fueron robados desde un bolso el pasado miércoles desde el restaurante de la pequeña empresaria de Constitución.

La también dirigente de la Mesa de Mujeres de la Pesca de la comuna costera, dijo a Cooperativa Regiones que teme por la continuidad de la instancia que encabeza y que no ha recibido ninguna llamada de partes de las autoridades de Gobierno tras la denuncia realizada con video y audios a la Fiscalía.

"Un amigo de la familia que me conoce por muchos años, que sabe que soy una mujer de esfuerza, me vino a devolver el dinero. No he tenido ninguna llamada del intendente (Juan Eduardo Prieto) o el gobernador (Felipe Donoso) y lo único que quiero, es que la Mesa de Mujeres de la Pesca, no caiga por esto", dijo Rosalía Arellano.

La Fiscalía local de Constitución realizó peritajes a las pruebas entregadas, como las imágenes de la cámara de seguridad y un audio con confesiones de la ex seremi de la Mujer y la Equidad de Género que finalmente renunció el viernes y determinaron la formalización de cargos por el delito de hurto en contra de Andrea Obrado.