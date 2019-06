Juicio contra BancoEstado por simulacro: Me pegaron frente a mi jefa y ella no lo paró

Este martes se inició el juicio contra BancoEstado por el simulacro de asalto en la sucursal de Linares que se hizo el pasado 29 de noviembre del que no fueron informados los empleados y causó estrés postraumático en varias de sus funcionarios.

El violento operativo, del cual solo tenían conocimiento las autoridades del banco y no el personal, terminó con querellas por parte de dos de las 10 trabajadoras que fueron reducidas y sacadas por los funcionarios policiales que simularon ser asaltantes que ingresaron al recinto provistos de armas y con overoles blancos y las trataron con extrema agresividad, las insultaron, golpearon y amenazaron con matarlas.

Durante la audiencia se escuchó el testimonio de Claudia Sepúlveda, una de las querellantes. El informe de la perito psicológico Sofía Morales arrojó que sufre estrés postraumático y depresión severa.

"A mí cuando llegó un momento en que estaba tratando de calmar a unos colegas dije 'esto debe ser una broma' y en ese momento se acercó una mujer que me pegó y me apuntó con la pistola. Me dijo 'repite, conchetumadre; di que es broma, conchetumadre'. Entonces le dije que no era broma y seguí llorando. En ese momento se me pasó por la mente que me iban a matar", relató la operaria bancaria.

"Todavía no entiendo que cuando esta niña me puso la pistola estaba mi jefa adelante y ella sabía (que era simulacro) y no paró esto", añadió la empleada de BancoEstado en su intervención en el juicio por tutela labora y vulneración de derechos fundamentales.