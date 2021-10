Juntas de vecinos exigen que el Gobierno entregue balance de episodios críticos en Talca y Maule

El 30 de septiembre finalizó la Gestión de Episodios Críticos (GEC) de los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Talca y Maule, cuyos balances aún no se dan a conocer por la Seremi de Medio Ambiente.

Ante la situación, las juntas de vecinos de ambas comunas, y ex autoridades, llamaron al Gobierno local a transparentar las cifras que dejaron la emergencias, preemergencia y alertas ambientales.

"Es importante conocer el balance de las autoridades para saber y concientizar a la gente sobre los daños de la contaminación ambiental, aún más en pandemia, por lo que el llamado es a las autoridades a que entreguen el balance en Talca y Maule", dijo el presidente de la Unión Comunal de JJVV de Talca, Mario Torres.

Desde Maule, la presidenta de la JJVV Santa Teresita de Colín, Cecilia Berríos, coincidió en que "es importante conocer las estadísticas, sobre todo de los PDA. Esperamos que las autoridades los entreguen y saber cómo estuvieron los episodios críticos", acotó.

"NO SE ESPLICA POR QUÉ NO LOS DAN A CONOCER"

Vicente Marinkovic, ex seremi de Energía, agregó que "los PDA implementados en el Gobierno anterior fueron exitosos, pero hoy han ido retrocediendo".

A su juicio, "no se explica por qué no los dan a conocer en Talca y Maule... Sabemos que no es bueno y no le hace bien a la gente y tampoco al Gobierno esconder o no transparentar situaciones".

En agosto finalizaron los GEC en Curicó y Romeral, que tuvieron un aumento cercano al 100 por ciento en preemergencias, emergencias y alertas respecto al año pasado.

En la Seremi de Medio Ambiente dijeron estar afinando detalles con la Delegación Presidencial Regional para entregar el anhelado balance.