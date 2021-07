Gobernador de Los Lagos por reducción de presupuesto: Es un atentado a la descentralización

El gobernador regional electo de Los Lagos, Patricio Vallespín, se refirió a la reducción del presupuesto asignado para esta repartición por parte del Ejecutivo y lo catalogó como "lamentable", ya que "consideramos que este es un atentado a la descentralización, a la gobernanza de las regiones".

Este viernes se dio a conocer un decreto emanado del Ministerio de Hacienda, que establece una rebaja de más de 600 millones de pesos el programa de financiamiento de Gobierno Regionales y más de 700 millones al programa de Operaciones Complementarias, pero se aumentó en más de 1.400 millones el presupuesto del Servicio de Gobierno Regional, es decir, más dinero para el nuevo delegado presidencial.

En conversación con Cooperativa, el también vocero de la Asociación de Gobernadores Regionales señaló que "creemos que es lamentable esta decisión de Gobierno, consideramos que este es un atentado a la descentralización, a la gobernanza de las regiones", lo que consideró como "un despropósito completo, un problema de forma, porque se hace nueve días antes de asumir, y un problema de fondo, porque se limita la capacidad de acción de la nueva autoridad regional elegida por los ciudadanos de cada región. Es una insensatez completa".

"Si uno ve la suma de componentes, uno podría decir es que sí, es que se está minimizando el rol de los gobernadores regionales y resaltando nuevamente al delegado presidencial, que es el nivel nacional en la región, no el representante de la región", añadió.

Además, la nueva autoridad de Los Lagos dijo que no les dieron a conocer la noticia personalmente, sino que "nos enteramos subterfugiamente, porque nos llega el decreto del Ministerio de Hacienda por las relaciones que tienen algunos funcionarios del Gobierno Regional con la Dipres".

PROPUESTAS

Vallespín también señaló que tuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Rodrigo Delgado, para plantear sus "preocupaciones para instalación completa, integral de los gobernadores regionales y no termine en un fiasco", que son -en primer lugar- la oficina dónde van a operar estas nuevas autoridades en las regiones y criticó que "se nos ha despojado de la casa histórica" de la Intendencia, que es donde operará el delegado presidencial, y estarán en otras oficinas que, en algunos casos, se desconoce aún donde será.

En segundo lugar, están los recursos básicos para operar, seguido por una participación en la discusión de la Ley de Presupuestos: "No tenemos idea de la composición de ese presupuesto, me gustaría participar en la discusión presupuestaria porque la ley nos obliga a presentar un programa regional, que si no tenemos ningún peso nuevo para empezar a hacerlo, no vamos a poder cumplir", agregó.

Y, finalmente, le solicitaron al Ejecutivo retrasar los proyectos de ley que están en el Congreso en materia de GORES, porque "si se demoraron tanto en sacarlos, ahora que estamos electos, corran un poquito la urgencia para poder dar nuestra opinión y nuestra propuesta fundada".