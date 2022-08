En 2022 se cuadruplicaron los “portonazos” y "encerronas" en Tarapacá: Carabineros no cuenta con plan estratégico

Cifras de Carabineros revelaron una significativa alza en las "encerronas" y "portonazos" en la Región de Tarapacá, delito que en el último año aumentó en un 348,2%.

De acuerdo con el análisis de Carabineros al que tuvo acceso Cooperativa Regiones, el delito tipificado como robo con violencia de vehículo sumó un total de 85 denuncias durante 2021, mientras que en lo que va de 2022 ya suman un total de 381.

Lo más preocupante no es el aumento significativo de dicha cifra, sino que la falta de planificación por parte de las policías para hacer frente a este tipo de delitos en las distintas comunas de la Región de Tarapacá. Carabineros, por ejemplo, confirmó que no cuenta con un Plan Antiencerronas como el que implementó la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región Metropolitana.

"Si bien no existe una planificación a nivel gubernamental o nacional como ocurre en las comunas de Santiago, nosotros como prefectura sí tenemos un plan de contingencia para este y otros tipos de delitos. Por ende, conforme a las denuncias que vamos recibiendo, vamos implementando distintos servicios, focalizando el delito en cuánto al lugar y el horario, y conforme a eso planificamos los servicios para disminuir la cantidad de delitos violentos", comentó a Cooperativa el teniente coronel Manuel Guzmán, de la Primera Zona de Carabineros de Tarapacá.

En esa línea, indicó que en la región la mayor cantidad de víctimas por estos delitos son conductores de aplicaciones como Uber o Indriver: "Ellos son los que mantienen la mayor cantidad de casos de delitos violentos. Este 'modus operandis', nuevo en la región, comenzó a funcionar en la Región Metropolitana. Este delito se fue desplazando y ahora en la ciudad de Iquique lo están implementando".

Para la diputada por Tarapacá Danisa Astudillo (PS), la situación es "grave", pero reconoce que hoy Carabineros no tiene la capacidad para enfrentar el alza de delitos violentos a nivel país.

"Hay cuatro veces más robos de vehículos de lo que veíamos hace seis meses, pero el problema es que Carabineros hoy día tiene que estar abocado a una serie de delitos que están ocurriendo, además de las demandas habituales, y lamentablemente nuestro país dispone de un total de 60 mil carabineros para todo el país. Nuestros carabineros no están dando abasto, nuestros fiscales tampoco, y las cárceles están copadas. Se maneja un margen de cupo para poder recibir los delitos más graves. La situación como está no solamente no alcanza para enfrentar 'portonazos', sino que no alcanzamos a tener personal suficiente para atacar todo lo que hoy significa delincuencia", detalló la parlamentaria.

Su par, el diputado Renzo Trisotti (UDI), enfatizó que las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá concentran la mayor cantidad de este tipo de delitos a nivel nacional: "Cuando hacemos un análisis de la comisión de delitos en Tarapacá, vemos que prácticamente todos aquellos de mayor connotación social se han incrementado de una manera pocas veces vista en los últimos años. Los delitos de mayor connotación social no son una percepción como planteaba el Gobierno, sino que son una realidad que están afectando a miles de personas".

Asimismo, criticó la postura del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado en la Macrozona Norte. "Hoy tenemos un Gobierno que claramente no está actuando con firmeza, ni con decisión, ni con rapidez frente a tres grandes flagelos que no están afectando como lo es la delincuencia, la migración clandestina y la operatividad de bandas criminales. Hoy no estamos evidenciando ningún tipo de planificación. Por tanto, exigimos al Gobierno que cambie la forma de trabajar. Hoy tenemos un Gobierno cómplice si es que no actúa con la fuerza y urgencia que estos temas requieren", sostuvo el diputado Trisotti, quieb requirió a la Subsecretaría de Prevención del Delito la implementación del Plan Antiencerronas en las comunas de Tarapacá.