Ministra Urrejola espera ratificación del TPP-11 en "meses, no en años"

Tras la aprobación del TPP-11 en el Senado, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dijo que espera que la ratificación del tratado se lleve a cabo "en meses" en el marco del proceso de side letters.

Según publicó La Segunda, la canciller respondió a las críticas surgidas luego que recordara que otros tratados este plazo se ha extendido hasta dos años.

"Di los ejemplos porque se ha criticado mucho una decisión del Presidente (...) pero no nos queremos demorar dos años. Queremos avanzar con las side letters con la máxima prioridad posible. Espero que estemos hablando de meses, no de años. Dependerá de las conversaciones bilaterales".

Desde Cancillería indicaron al vespertino que existe una "expectativa razonable" de lograr estas side letters con Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Australia, adelantando que no esperarán a todos para avanzar con la ratificación del tratado.

"Se decidirá en algún minuto en base a las probabilidades y la magnitud de las economías que las vayan concediendo", precisaron.

En relación con un posible impacto sobre una posible demora en esta materia, Urrejola aseveró que "no soy técnico en esto. Si lee el debate por la prensa sobre los beneficios arancelarios, el impacto no es tan grande. Tampoco es que va a haber una grave crisis económica porque no ratifiquemos el TPP-11".