EEUU recomendó a Chile tener "cuidado" con las inversiones estatales chinas

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el encargado de negocios y jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Santiago, Richard Glenn, aconsejó a Chile tener "cuidado" con las inversiones estatales chinas en el país.

"Siempre he dicho que sea bienvenida la competencia de China en la región, pero que sea según las reglas internacionales y que Chile tome las decisiones con cuidado, en cuanto a dónde aceptar la inversión de las empresas estatales de China en el mercado", dijo el diplomático este viernes por la mañana.

Consultado si Pekín se ha saltado la institucionalidad en Chile, Glenn señaló que "se ha demostrado, a través de los años, que China no siempre sigue las reglas establecidas internacionalmente", aunque matizó que "hay que ver cada inversión y no sólo de China, sino que de todos los países, incluso de las inversiones que hacen compañías e inversionistas de EE.UU.".

CASO PASAPORTES

El diplomático recordó la polémica licitación de cédulas de identidad y pasaportes que había sido adjudicado al consorcio chino-alemán Aisino, que finalmente fue declarada desierta por el Registro Civil e Identificación a finales de 2021.

"Hubo una preocupación por la seguridad de los datos de todos los chilenos que estarían en manos de una empresa estatal china y por eso no íbamos a poder seguir con el Programa de Exención de Visa (VWP)", indicó Glenn.

"Hay otras inversiones que han hecho compañías estatales chinas en sectores importantes y que al menos en los EE.UU. y otros países de la OCDE no se permitirían. Por eso, hemos estado trabajando con el Gobierno de Chile para explicar cómo nosotros y otros miembros de la OCDE protegemos la seguridad nacional de nuestros países a través de instrumentos de revisión de inversiones", agregó.

¿Y LA EMBAJADORA CUÁNDO?

Glenn se refirió además al dilatado proceso de ratificación de Bernadette M. Meehan como nueva embajadora en Chile; designación que debe ser confirmada por el Senado del país norteamericano antes de asumir sus funciones.

La Casa Blanca dio a conocer la nominación de la diplomática, vinculada a la Fundación Obama, en julio de 2021.

"Me pregunto eso (sobre la ratificación) todos los días. Me gustaría dar una fecha específica, pero no puedo predecir cuándo el Senado de los EE.UU. va a tomar la decisión de confirmar la nominación de la señora Bernadette Meehan, pero ojalá en la próxima entrevista, mucho antes de un año, ustedes estén hablando con la embajadora Meehan y no con el encargado de negocios Glenn", pronosticó el diplomático.

Según el jefe de la misión en Santiago, la designación de la embajadora está entrampada debido a "la disputa tradicional entre ramas de Gobierno de los EE.UU. y no tiene nada que ver con Chile".

"Chile no es el único país en la región y el mundo que no tiene embajador y tiene mucho que ver con la política doméstica interior de los EE.UU.", enfatizó.

Funcionaria durante más de una década del servicio exterior, Meehan ha ocupado varios puestos, entre ellos el de asistente especial durante el periodo como secretaria de Estado de Hillary Clinton (2009–2013).

Además de su experiencia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Bagdad (Irak), Meehan ha trabajado como funcionaria consular en Bogotá (Colombia).