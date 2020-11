Parlamentarios piden "acciones concretas" de Chile por anexiones israelíes

El 32° aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Palestina y el 43° Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino motivó la reunión de miembros de la colectividad palestina en Chile, acto en el que el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino reiteró su petición de que La Moneda tome medidas concretas ante las anexiones israelíes de territorio.

"He visto y vivido como la ocupación israelí somete cada aspecto de la vida, he estado en Hebrón, en Belén, en Beit jala, en Ramalah, pero también he visto un pueblo valiente y resiliente, un pueblo que no ha bajado los brazos que ha sabido reinventarse y salir adelante", dijo el diputado Sergio Gahona, presidente del grupo, que es integrado por 83 diputados.

El parlamentario también se comprometió "en reiterar e insistir al canciller y al Presidente Piñera la urgente necesidad de tomar acciones concretas para defender los derechos de los ciudadanos chilenos afectados", a raíz de la decisión del gobierno de Israel de anexar grandes áreas en Belén y Beit Jala, donde habitan palestinos de origen chileno.

Para el presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Khamis, es muy importante conmemorar esta fecha, porque "simboliza el legítimo derecho de libertad e independencia que tanto merece y anhela nuestro pueblo".

Khamis llamó al Gobierno, y a la comunidad internacional, "a solidarizar con Palestina desde un ámbito que vaya más allá de las palabras de buena crianza y honestas intenciones".