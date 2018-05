Canciller Ampuero: Embajada en Venezuela puede funcionar sin un embajador

El canciller Roberto Ampuero afirmó en El Diario de Cooperativa que una embajada tiene la capacidad de funcionar sin un embajador, reiterando que el Gobierno de Sebastián Piñera evalúa la posibilidad de dejar Venezuela sin representación diplomática.

El titular de Relaciones Exteriores expresó que "a veces, por comentarios que se hacen, da la impresión de que si no está el embajador en la embajada chilena nada funciona. Quiero subrayar y defender el prestigio, la solidez y la experiencia de nuestra Cancillería en sus funcionarios".

"Las embajadas o los consulados, aún si, por equis razón, no está presente el embajador, tiene la capacidad para seguir funcionando, a un nivel, obviamente, en términos de representación inferior, pero todo sigue funcionando. Los consulados cumpliendo sus funciones y sus tareas, entregando los documentos que se solicitan, y también la embajada cumpliendo con los actos de representación", explicó.

Recalcó al tomar la decisión de no tener embajador en Caracas que "se lanza una señal: 'No estoy manteniendo con usted las relaciones al nivel en que deberían mantenerse y, en este caso Chile, tiene razones muy precisas para no tener relaciones a nivel de embajadores'".

Consultado respecto a cuándo se tomará una definición sobre tener o no embajador en Venezuela, Ampuero respondió que "lo importante en la política exterior chilena es actuar siempre en consonancia con otros países".

"Vamos a observar panorama tras elecciones"

El secretario de Estado dijo que "hay que recordar la última declaración sobre Venezuela de los países que asistieron a la última Cumbre de las Américas, que fue estar vigilantes, estar atentos y éste ha sido el tener de las declaraciones del Grupo de Lima, estar muy atentos a los acontecimientos. Ahora nosotros estamos viendo qué va a ocurrir en la elección misma" del 20 de mayo, donde el presidente Nicolás Maduro busca la reelección.

"No tenemos embajador en Caracas y estamos observando lo que sigue ocurriendo en Venezuela. Podrán imaginar que después de estas elecciones se va a crear un nuevo panorama y vamos a tener que observarlo, porque éste es un gobierno, el del presidente Maduro, que trabaja de una forma que no trabajan los gobiernos que son propios de un Estado de derecho y hay que estar alertas a los pasos que él va a seguir", indicó Ampuero.

Sentenció que "esas elecciones no merecen ser calificadas como tal, porque no ofrecen las garantías mínimas para la oposición".