Ex Nueva Mayoría cuestionó viaje de Piñera: Fue un fracaso estruendoso

Políticos de la ex Nueva Mayoría cuestionaron la visita del Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, calificándola como un "estruendoso fracaso" en una declaración dada a conocer este sábado.

Luego que se confirmara que el Mandatario regresará al país, ex cancilleres, parlamentarios y ex diplomáticos sostuvieron que esperan que "el Presidente Sebastián Piñera, protagonista de la jornada, reconozca que no se cumplió ninguno de los objetivos con los que justificó su viaje. La única realidad que se confirma es que el pueblo venezolano quiere la paz, que su oposición es fuerte, sostenida y, sobre todo, pacífica".

"El Presidente de Chile debe recapacitar ante su fracaso estruendoso. Debe dar cuenta transparente de cuánta ayuda humanitaria fue entregada y a que costo; pero sobre todo debe retornar a la política internacional que Chile ha practicado exitosamente en las últimas décadas (incluso en su primer gobierno), buscando los espacios bilaterales y multilaterales para alcanzar una salida al tremendo drama que hoy vive Venezuela. Son muchos los paises que quieren esto y lo apoyarán", indicaron.

"El espectáculo de los tres presidentes ha sido lamentable. Hay que abrir paso a una salida pacífica y democrática. Aquello a lo cual Chile siempre ha aportado, por sus principios, y a lo cual debe volver a aportar ahora", continúa el texto, citado por La Tercera.

"Nadie puede afirmar que este día haya hecho avanzar la causa de la democracia en Venezuela. La convocatoria de Juan Guaidó solo fue escuchada y promovida por los Presidentes de Colombia y Chile, a los que se agregó el de Paraguay. No se entregó ninguna ayuda humanitaria significativa y no se obtuvo tampoco la división de las Fuerzas Armadas de Venezuela". precisaron.

Entre quienes firman el texto están los senadores José Miguel Insulza, Isabel Allende y Juan Pablo Letelier (PS), el ex canciller Mariano Fernández, el ex ministro Carlos Ominami, la ex jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte y los ex embajadores Gonzalo Arenas y Ricardo Herrera.