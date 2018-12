Karol Cariola: La UDI son los perros guardianes de la política antimujeres del Gobierno

Diputadas del Partido Comunista analizan presentar una acusación constitucional contra los ministros del Tribunal Constitucional (TC) luego de que este organismo acogiera la presentación de Chile Vamos para permitir la objeción de conciencia de instituciones que tengan convenios con el Estado en el marco de la despenalización del aborto en tres causales.

Con esta definición del TC volvió a abrirse el debate sobre este organismo al que se acusa de ejercer como una tercera cámara parlamentaria, echando por tierra lo que había zanjado el Congreso en esta materia para evitar que recintos de salud pudieran ser objetores si recibían recursos del Estado.

La diputada del PC, Karol Cariola, comentó que "el Gobierno, como quiso torcer la voluntad democrática, lo que hizo fue mandarlo al TC a través de la UDI que se han transformado en los perros guardianes de la política antimujeres que están implementando este Gobierno".

"Vamos a seguir evaluando la posible acusación constitucional respecto de los jueces del Tribunal Constitucional que han superado completamente sus atribuciones y frente a eso han hecho derechamente abandono de deberes respecto de sus labores", añadió la diputada integrante de la comisión de Salud de la Cámara.

El Gobierno se mantuvo al margen de esta discusión en el TC y no participó en la defensa del reglamento redactado por el propio ministro de Salud, Emilio Santelices, por lo que desde la oposición acusaron a La Moneda de haber conseguido el objetivo de imponer la objeción de conciencia institucional, pero a través de los partidos oficialistas.

Vocera: Siempre reconocimos como derecho la objeción de conciencia

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que el TC le dio la razón a la postura de siempre del Ejecutivo y que eso a nadie le puede extrañar.

"Uno no puede celebrar los fallos, las sentencias, o dictámenes a conveniencia: cuando fallan como yo quiero, lo celebro, valido la institución, señalo que es democrática; cuando fallan como yo no quiero, entonces existen distintos tipos de contubernios, teorías de complot para no señalar lo básico que no fue refrendada la posición que uno tenía", sostuvo.

"Desde el primer minuto, nosotros como Gobierno, reconocimos públicamente que la objeción de conciencia tanto personal como institucional era un derecho", recalcó la vocera.

En tanto, agrupaciones feministas convocaron para esta tarde a una manifestación en el frontis del TC en el Paseo Huérfanos por la decisión del tribunal, acusando que la derecha y el TC actúan contra los derechos de las mujeres.