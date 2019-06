Goic acusó "humo" del Gobierno con la ley Nacional del Cáncer

La senadora de la DC, Carolina Goic, llamó al Gobierno a aclarar su postura en torno a la ley Nacional del Cáncer, iniciativa que actualmente se tramita en la comisión de Salud del Senado, la que por ahora no cuenta con financiamiento.

La parlamentaria acusó "humo" del Ejecutivo y además rechazó que exista un chantaje para evitar la tramitación de la ley de isapres, como lo acusaron los senadores Francisco Chahuán (RN) y Jacqueline van Rysselberghe.

"Lo que le pedimos al Gobierno acá es un mínimo de seriedad, que diga cuanto sale la implementación de la ley del cáncer, del plan del cáncer, pongan los recursos y con eso terminamos la tramitación y seguimos con otro proyecto", indicó la legisladora.

"Una ley así es solo humo y es algo a lo que se ha estado acostumbrado este Gobierno, a que sean titulares, pero en la bajada no tenemos como concretarla", añadió.

Asimismo, la parlamentaria democratacristiana llamó al Presidente Piñera a transparentar a la ciudadanía si es que se le entregarán o no recursos para que la normativa no se transforme en letra muerta.

"Lo único que nos falta en la ley Nacional del Cáncer es el financiamiento, hemos entregado incluso propuestas alternativas, acá no nos hemos quedado, pero si el Gobierno quiere tramitar una ley y tenerla sin financiamiento, que lo diga, que dé la cara, que el Presidente le señale a todos los chilenos, a los pacientes del cáncer, que no hay financiamiento y que no está dispuesto a darlo, después de eso tramitamos todos los proyectos que quiera", enfatizó.

"El Gobierno tiene dos alternativas: decir que aquí están los recursos (...) Si el gobierno quiere dejar la ley del cáncer sin financiamiento que lo diga y nosotros cerramos la discusión y seguimos con la ley de isapre o a lo que el Gobierno quiera poner prioridad", agregó.