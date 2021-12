Juan Kehr, director del Hospital El Carmen de Maipú, dijo a Cooperativa que para enfrentar realmente el problema de las listas de espera, los recintos de salud deben actuar a toda capacidad: "Si no se hace funcionar una institución los siete días a la semana, no va a ser posible", aseguró el médico, que indicó que si los recintos de salud cuentan con flexibilidad laboral para sus funcionarios, es posible "dar mayor resolución". El doctor también lamentó que en los programas de Gabriel Boric y José Antonio Kast no haya "propuestas en función de solucionar las listas de espera y resolver cirugías pendientes", un drama que se ha agravado por culpa de la epidemia de Covid-19.

