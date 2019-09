Los funcionarios de la ex Posta Central llevan varias semanas manifestándose por la falta de insumos y personal en el recinto de salud, el que según los profesionales creció en infraestructura pero ha presentado varios problemas, por lo que advierten que podrían quedar sin recursos para atender en Fiestas Patrias. José Miguel Bernucci, secretario nacional Colegio Médico y funcionario del recinto, aseguró en El Diario de Cooperativa que los 3.000 millones de pesos que inyectó el Ministerio de Salud no solucionaron los problemas del establecimiento. "Más del 60 por ciento se ha ocupado en pagar sueldos de personal externo - guardias y trabajadores de aseo- y solamente un 40 por ciento se utilizó para la compra de insumo que están faltando", explicó. "Estamos hablando de que hace una semana no había kit para diagnosticar infartos en el principal servicio de urgencias en el país, no teníamos jeringas para tomar exámenes ni kit para hacer cultivos para diagnosticar infecciones", expuso el facultativo.

LEER ARTICULO COMPLETO