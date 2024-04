Comisión de Salud despachó proyecto de ley corta de isapres

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados despachó durante la tarde de este miércoles la ley corta de isapres impulsada por el Gobierno.

En el debate de esta jornada, parte de los parlamentarios oficialistas se resistieron a apoyar algunas propuestas del Ejecutivo, como aquella que permite un reajuste extraordinario, mediante una nueva alza en el precio de los planes ya contratados que tendría un techo de 10%; no obstante, la disposición fue aprobada.

"Muchos de nosotros dijimos que estamos disponibles para abrir algún camino de contención, pero cuando son todos los caminos, se empieza a hacer mucho más estrecha la posibilidad. Yo creo que no estamos en un buen pie de conversación", advirtió la diputada Karol Cariola (PC).

En la instancia, el DC Eric Aedo pidió "que voten primero los diputados del oficialismo, porque si ésta va a ser como la votación de la Ley Naín-Retamal, que el oficialismo vota en contra y somos otros los que votamos a favor los proyectos del Ejecutivo, lo prefiero tener claro; pero -reprochó- no nos pongan en esta situación en que en un lado están los buenos y en otro lado están los malos".

"No considero que aquí se trate de buenos o malos. Tenemos nuestros puntos, tenemos nuestras diferencias y el ser oficialista no nos obliga a ser obsecuentes y votar en contra de lo que creemos", puntualizó Ana María Gazmuri (Acción Humanista); al tiempo que Danisa Astudillo (PS) opinó que "con la pistola, no sé si es la sien o en el pecho, vamos a tener que votar a favor".

NO PODRÁ HABER PLANES POR MENOS DEL 7% DE COTIZACIÓN LEGAL

La comisión también visó que la isapres no puedan ofrecer planes a precios por menos del 7% de cotización legal hacia el futuro, pero rechazó que ese ajuste se aplique automáticamente a los actuales contratos.

Aquello seguirían generando excedentes en favor de los afiliados, y podría afectar el pretendido equilibrio financiero del sistema. Sin embargo, no implicaría un esfuerzo adicional de las entidades privadas, sino de todos los usuarios, dado que el Gobierno ahora estudia permitir que el alza extraordinaria sea mayor que 10% aprobado.

"Tenemos que evaluarlo, si se repone o si se hace un recálculo del techo de la prima, eso tenemos que evaluarlo ahora porque recién ocurrió", dijo la ministra de Salud, Ximena Aguiilera.

"El riesgo de las isapres de caer o no, no cambia, sino más bien se termina perjudicando al conjunto de los afiliados producto de que la prima extraordinaria, para poder equilibrar financieramente sin considerar deuda a las isapres, va a tener que ser más elevada", comentó el diputado Tomás Lagomarsino (independiente-radical).

PRIORIDAD A ADULTOS MAYORES EN PLAN DE DEVOLUCIÓN

Otra modificación agregada al proyecto dará prioridad a los adultos mayores en el plan de devolución que deberán presentar las isapres, según mandata la ley que fija un plazo de hasta 10 años en general, por lo cobrado en exceso con las tablas de factores.

"Con esta medida, se estaría terminando de pagar el total de la deuda a los mayores de 65 años en un máximo de 5 ó 6 años y a los mayores de 81 años entre 12 a 24 meses. O sea, va a ser mucho más rápido sin que el resto de los grupos etarios deje de percibir parte de la devolución", explicó el superintendente de Salud, Víctor Torres.

DIPUTADOS QUIEREN PROHIBIR QUE HOLDINGS COMPITAN POR NUEVO SEGURO FONASA

Además, se presentó una indicación para impedir que holdings controladores de isapres se presenten y adjudiquen contratos por licitación para una cobertura complementaria de salud otorgada por Fonasa.

La ministra Aguilera se opuso a patrocinar esta iniciativa, planteando que "para el Ejecutivo esto es inadmisible porque es inconstitucional, afecta varios principios como la libre competencia y está fuera de las ideas matrices de este proyecto".

Junto a esto, Aguilera se comprometió a presentar una propuesta para agregar la alternativa de que las isapres puedan devolver los dineros que deben restituir a los afiliados por el fallo de la Corte Suprema a través de emisión de bonos, mas no de acciones, ya que solo dos entidades son sociedad anónimas y cotizan en la bolsa.

La ley corta seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda y se espera que la próxima semana sea vista en la Sala, contra el tiempo dado que el plazo para la implementación del "supremazo" por la tabla de factores vence el 12 de mayo.