Superintendente de Salud y reajuste de planes de isapres: La solución que buscamos fue la peor de todas

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, aseguró en Cooperativa que la decisión de tratar la reajustabilidad de los planes de isapres en un proyecto enviado al Congreso "ha sido la peor de todas", luego de que la iniciativa lleve ocho años entrampada en su tramitación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad manifestó que "la solución que hemos buscado para el tema de la reajustabilidad de los planes de salud en el sistema privado ha sido la peor de todas, porque como no hemos avanzado legislativamente en un proyecto de ley que lleva bastantes años en el Congreso, hoy día está en la Comisión de Salud en su segundo trámite constitucional, es un proyecto que lleva ocho años, más de ocho años en tramitación".

"Más de 30 urgencias tiene ese proyecto, no nos hemos podido poner de acuerdo o el Poder Legislativo no ha querido (...) ahí se resuelven muchas cosas que estamos conversando ahora, todo el mundo entiende que es imposible que un plan de salud, como está concebido ahora, no tenga ningún tipo de reajuste en el tiempo", precisó.

Fernández también aclaró el anuncio de las isapres, que no reajustarán sus valores en el periodo 2021-2022, pero sí harán efectivo lo relativo al año anterior, planteando que "la ley establece que las isapres, el último día del mes de marzo de cada año informan las alzas para los planes del periodo siguiente. Esto significa que en abril comienzan a mandar las cartas para un periodo que va desde julio de un año a junio del año siguiente y los primeros descuentos en el bolsillo de las personas comienzan en agosto de cada año".

"El año pasado efectivamente las isapres informaron un 4,5 por ciento en promedio de alza para los planes de salud y en ese momento hubo un acuerdo con el Presidente de la República en un primer momento y luego se amplió, con un acuerdo entre la Asociación de Isapres y la Comisión de Salud para un año, se postergó por un año, hasta abril de este año", puntualizó.