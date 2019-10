Mañalich: La autoridad sanitaria no ha tenido coraje para cobrar multas a farmacias

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo una autocrítica y sostuvo que la autoridad sanitaria no ha cumplido totalmente con su acción sancionatoria hacia farmacias y laboratorios respecto a la obligación de mantener stock de productos bioequivalentes.

El secretario de Estado se refirió así al anuncio efectuado este lunes por el Presidente Piñera sobre la nueva Política Nacional de Medicamentos.

En conversación con Lo que Queda del Día, el secretario de Estado además planteó que "la autoridad sanitaria no ha tenido el coraje de hacer lo que le está mandatado que es cobrar todas las multas y cancelar los permisos de las farmacias cuando no cumplen la ley".

En tanto, el titular del Minsal suscribió la tesis del Presidente Piñera sobre las malas prácticas de las farmacias y los laboratorios en torno a los medicamentos.

"Yo creo que efectivamente, como lo ha señalado el Presidente, ha habido un acuerdo o prácticas no adecuadas de parte las farmacéuticas y de los laboratorios para escamotear, para esconder los medicamentos bioequivalentes", aseveró.

"La semana pasada apareció un estudio del Sernac bastante irritante que demostró que prácticamente la mitad de las farmacias no tienen medicamentos bioequivalentes, cuando están obligadas por ley a tenerlos", enfatizó Mañalich.

"Si tenemos antecedentes de colusión de precios, lo denunciaremos"

Por otro lado, el ministro de Salud también manifestó sospechas de una eventual colusión en precios de diversos medicamentos, dado que según pacientes hay muchos fármacos que tienen precios similares en las distintas cadenas de farmacias.

Por ello, el titular del Minsal planteó que si hay antecedentes de una posible colusión, la situación será denunciada ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

"En la medida en que identifiquemos en la fiscalización casos en los que nos parece que haya acuerdo de precios, no solo en licitaciones públicas a través de Cenabast, sino que en el precio que ofrecen determinadas cadenas o determinadas farmacias de un producto, nosotros lo vamos a denunciar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE)", afirmó el ministro.

Mañalich además dijo que en este Gobierno no se ha efectuado ninguna denuncia ante la FNE por fármacos, sí se inició una acción por insumos, debido a que "hasta aquí no hemos tenido los antecedentes que así lo ameriten, pero si los tenemos que no quepa ninguna duda que estas denuncias se van a establecer ante el Sernac o la FNE".