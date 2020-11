El candidato a la presidencia del Colegio Médico Renato Acuña acusó que la actual mesa nacional, liderada por Izkia Siches, mantiene una "política partidista", algo que él revertiría de llegar a encabezar el órgano.

"Creo que el Colegio Médico es un gremio. Puede tener una participación y una opinión, pero declarar como se ha hecho que tiene una intención política, a mí no me parece", afirmó en El Diario de Cooperativa, señalando incluso que entre los doctores que han dejado el Colmed "la opinión generalizada es que no quieren un Colegio político".

A pesar de que Siches tampoco se sentiría representada por una colectividad, el cirujano pediátrico la acusa de "mantener una postura siempre en contra de todo lo que pueda ser gremial (...) Solamente la gente de un sector del Colegio puede opinar, o la opinión de solo una parte es la importante; solo el mundo público es importante, y el mundo privado no tiene importancia".