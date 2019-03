Comenzó el plazo de ratificación para el Registro de No Donantes de Órganos

Esta semana comenzó el plazo de ratificación en el Registro de No Donantes de Órganos, que rige para aquellas personas interesadas en mantener esta posición como su voluntad definitiva. La expresión de ella se debe efectuar a través de una declaración jurada ante notario o en el Registro Civil.

El Ministerio de Salud informará mediante carta certificada o cualquier otro medio de comunicación efectivo a cada una de las personas inscritas a ratificar su condición de no donante. Si las personas notificadas no realizan este trámite dentro de un año, el sistema los considerará como donantes.

Con este nuevo proceso de ratificación, la institución espera que el 90 por ciento de los registrados como no donantes, salga de esta situación.

La antigua ley de donaciones -que fue modificada en 2013-, establecía que todas las personas mayores de edad no eran donantes de órganos, salvo que se expresara lo contrario. Según cifras del Ministerio de Salud, aún son cerca de cuatro millones de personas registradas como no donantes, la mayoría inscritas automáticamente desde antes del 2013.

Sin embargo, la nueva ley de donaciones considera a todos los ciudadanos mayores de 18 años como donantes, a excepción de aquellos que expresen formalmente lo contrario.

El jefe de la Unidad de Trasplante de Clínica Las Condes, Erwin Buckel, explicó a El Mercurio que "la medida permitirá quitarle un obstáculo al sistema, porque hay muchos pacientes que quieren donar, que sus familias también están de acuerdo, pero no pueden porque están en un registro quem de forma ilegítima, los tiene considerados como no donantes".

Bajos números de donantes

Durante enero y febrero de este año se registraron solo 20 donantes en todo el país. Sin embargo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, expresó estar "esperanzado" de que aumenten. Las expectativas están en el impacto que pueda tener la ley, que busca disminuir el registro de no donantes.

La presidenta de la Comisión de Trasplante del Colegio Médico, Ana María Arriagada, señaló que "lo que uno espera es que la mayoría de las personas, al reconsiderar la opción de ser o no donantes, se ratifiquen como donantes, y de esa forma el registro de no donantes se acote, acercándose a no más de 50 mil personas".