Contraloría investiga fallida donación de órganos de Temuco a Santiago

La Contraloría General de la República inició una investigación por el fallido traslado de órganos de un donante fallecido el fin de semana en Temuco, los cuales nunca llegaron a Santiago.

El organismo confirmó en su cuenta de Twitter que la indagatoria fue iniciada tras recibir una denuncia en su sitio, tras lo cual comenzaron "una investigación para indagar sobre el proceso y procedimientos en traslado de órganos donados por Joaquín Bustos Palma".

Los familiares denunciaron que los órganos del joven kinesiólogo, de 27 años, no fueron usados en trasplantes al no contar con un avión que los llevara desde La Araucanía a la Región Metropolitana.

Desde el Ministerio de Salud, el ministro Jaime Mañalich explicó que todos los protocolos, que consisten en consultar la disponibilidad de vuelos de empresas privadas, de Carabineros y luego en la Fuerza Aérea de Chile (FACh), funcionaron de manera correcta y que se determinó que ya estaba fuera de plazo.

Mientras que desde la FACh aclararon que el Minsal fue que el que canceló la solicitud de trasladar los órganos desde Temuco a Santiago.

Madre del donante está "consternada" con la explicación de Mañalich

Bustos sufrió un aneurisma el viernes y falleció en la Clínica Alemana de Temuco el sábado, generándose de inmediato la intención de la familia para donar sus órganos y así cumplir con su deseo, lo que no pudo concretarse.

Su madre, Marcela Palma, declaró estar "consternada" con la explicación entregada por el ministro Mañalich, asegurando que entregó declaraciones "absolutamente falsas".

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, la mujer dijo estar "con un inmenso dolor y además con rabia, no hay nada más dañino que las mentiras", sosteniendo que el titular de Salud "trata de responsabilizar a los demás" y que los horarios informados por Mañalich "no corresponden".

"Lamento de su calidad humana, ya que como médico confiaba en que era una persona seria, empática, responsable para estar en este importante ministerio. Decepcionada", sentenció Palma.

Estoy realmente consternada de tres puntos respuestas del Sr. ministro de Salud que son absolutamente falsos en cuanto a donación de órganos de mi hijo Joaquin Bustos Palma, estoy con un inmenso dolor y además con rabia, no hay nada más dañino que las mentiras. @jmanalich

1ro: mi hijo se llama Joaquín y no un donante y usted es un ministro recuerde lo que aprendió de la dignidad.

2do: los horarios no corresponden, si que encuentro impresentable la información, eso no puede ser, tratar de responsabilizar a los demás