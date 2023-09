Isabel Allende Bussi y los 50 años: "Siento que estamos retrocediendo"

"He pasado algunos (11 de septiembre) muy tristes, otros con gran cariño, afecto, abrazos de gente muy cariñosa fuera de Chile, donde hay un reconocimiento tan, tan importante, yo diría casi universal al Presidente (Salvador) Allende, que se vuelve un referente", reflexionó la senadora socialista Isabel Allende Bussi.

No obstante, en conversación con Cooperativa se mostró apesadumbrada respecto a este 2023, año en que vive la fecha "con bastante dolor, porque en lugar de ver que seguimos madurando como sociedad y avanzamos, siento que estamos retrocediendo".

"Creo que el no haber tenido la capacidad, todas las fuerzas políticas, hasta ahora por lo menos, todas, sin excepción, de poder decir lo que planteaba el Presidente Boric, que a lo mejor no lo hizo en el lugar adecuado o en el momento adecuado, hacerlo desde fuera de Chile; pero la intención la comparto plenamente: suscribir una suerte de carta por la democracia en la cual todas y todos, todas las fuerzas políticas nos comprometemos a que nunca más se puede romper, quebrar la democracia; por grave que sea la circunstancia, por polarizada que esté la sociedad, por crispado que estemos, en fin, por lo que sea, o divididos. No se puede romper con la democracia y menos, por supuesto después las consecuencias que tienen siempre las dictaduras, que son las más graves violaciones a los derechos humanos", explicó.

Para la parlamentaria, "no basta sólo con condenar las violaciones a los derechos humanos, que creo que en el caso de Chile muchos tardaron mucho tiempo y algunas incluso todavía parecieran ni siquiera querer aceptarlo, sino que es no romper la democracia".

"A los 30 años (2003) por primera vez yo sentí que muchas televisiones abiertas comenzaban a dar programas, archivos, a sacar documentación que no se había visto. A los 40 años Piñera es capaz de decir 'los cómplices pasivos'. Entonces yo siento que ahora hay una mezcla. Puede que haya gente joven, que nunca por supuesto nació, o sea, nunca vivió el periodo de la Unidad Popular, nació en democracia y no ha sabido valorar el dolor, la profundidad de ese quiebre y las consecuencias gravísimas que hubo, esos crímenes de lesa humanidad", añade.

Aunque, "hay gente que, a pesar de todo, quiere todavía no darse cuenta que hay límites, que es un crimen, y eso debería ser siempre algo que debiera no permitirnos que sigamos divididos, sino que deberíamos tener una sola voz en este sentido".