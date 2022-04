Piñera celebró premio internacional a Chile por su "buen manejo de la pandemia"

El ex Presidente Sebastián Piñera, encargado de la gestión durante los primeros dos años del Covid-19, celebró que Chile haya sido reconocido por el Institute for Operations Research and the Management Sciences por la creación de una serie de herramientas analíticas sobre la pandemia.

El galardón Franz Edelman Award 2022 fue entregado al país este lunes en Houston, Estados Unidos, ceremonia a la cual asistió una extensa comitiva, integrada, entre otros, por Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, Andrés Couve, ex ministro de Ciencia, y Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

En sus primeras publicaciones en Twitter tras entregar el poder al Presidente Gabriel Boric, el ex Mandatario resaltó que "Chile recibe reconocido premio mundial por su buen manejo de la pandemia y el trabajo comprometido e incansable del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, el centro ISCI, el Gobierno de Chile y tantas personas que entregaron lo mejor de sí mismas".

"Fueron tiempos muy duros y exigentes, pero con una gratificación invaluable e inolvidable: haber salvado miles y miles de vidas y haber hecho todo lo humanamente posible por proteger la salud de todos nuestros compatriotas", reflexionó.

Fueron tiempos muy duros y exigentes, pero con una gratificación invaluable e inolvidable: Haber salvado miles y miles de vidas y haber hecho todo lo humanamente posible por proteger la salud de todos nuestros compatriotas.https://t.co/26CA0d6N7G — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 5, 2022

Las innovadoras soluciones distinguidas, que fueron desarrolladas por investigadores del ISCI y de la Universidad de Chile, en colaboración con el Gobierno y Entel, son la plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, así como un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas.

También se destacó un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el Covid-19, y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional.