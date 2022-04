Chile ganó premio internacional por desarrollo de herramientas analíticas sobre la pandemia

El Institute for Operations Research and the Management Sciences (Informs), una de las más grandes asociaciones de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia del Covid-19.

The 2022 Franz Edelman Competition winner is Chile! The Chilean Ministries of Health and Sciences partnered with the Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) & telecom company Entel to battle against the pandemic. https://t.co/nAlyqiGMWv @centroISCI @entel @gabrielboric pic.twitter.com/3YJJYVqKw4