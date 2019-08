Alcaldes se suman a Codina y critican trato desigual del Estado en la lucha contra la delincuencia

Los alcaldes de Renca, Peñalolén, La Pintana, Estación Central y Huechuraba se sumaron a su par de Puente Alto, Germán Codina, y criticaron el trato desigual y clasista que el Estado, en este caso representado por el Gobierno, brinda a sus comunas en relación a otras del sector oriente de la capital.

Codina (UDI) fustigó el comportamiento de las autoridades ante el asesinato de cinco personas en Puente Alto y criticó que no aparecieran en la escena tras conocerse el crimen, algo que sí ocurrió en el caso de un robo a una automovilista en Las Condes, hasta donde llegó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para anunciar medidas.

En diálogo con Cooperativa, el jefe comunal de Puente Alto apuntó a la "visión social" un "poco clasista" que existe en materia de seguridad ciudadana en el país, una situación en la que no parece importar que los esfuerzos se concentren en las comunas con más recursos.

2. A partir de la viralización del lanzazo en Av Manquehue, llegaron a pauta de prensa junto al alcalde @LavinJoaquin el Jefe Metropolitano de @Carabdechile y la Subsecretaria @SubPrevDelito. De los miles de delitos violentos que hay en la RM, eligieron ir a Las Condes. pic.twitter.com/3eqZr2Y8sk — Claudio Castro Salas (@cn_castro) August 14, 2019

Alcalde de Renca: El Estado está replicando la desigualdad

Para el alcalde de Renca, Claudio Castro (DC), la presencia de Martorell en Las Condes junto al jefe Metropolitano de Carabineros y el líder municipal Joaquín Lavín, es un episodio más que muestra "la injusticia y desigualdad del Estado de Chile en la lucha contra el delito".

Castro explicó, en un largo relato en redes sociales, que en Renca poseen un carabinero por cada 999 habitantes mientras que en la comuna que encabeza Lavín hay uno por 570 habitantes, a lo que se suman las fuerzas municipales y los vehículos extra que Carabineros destinó a este municipio.

El jefe comunal - que insistió no busca criticar a Lavín- sostuvo que la entrega de más recursos a esta comuna por parte de la policía y el Gobierno es sólo "el Estado replicando desigualdad".

"El sesgo clasista consiste en que mayoría de las comunas tenemos:

Menos Recursos propios para complementar labor policial, menos Carabineros por habitante, menos atención de los medios, que profundizan la situación (y) menos prioridad política para las autoridades, igual a más delitos violentos", añadió Castro.

Leitao: "Hay una tremenda desigualdad"

Si bien su comuna está en la zona oriente de la capital, para la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), existe un trato desigual en la forma en que las policías y el Ministerio Público actúan en su comuna y una actitud de las autoridades que busca perjudicarla por razones políticas.

"Hay una tremenda desigualdad de trato en el rol que cumplen las policías y la Fiscalía. La desigualdad se refleja en todas las instituciones y par qué hablar de la desigualdad de trato que se da en el sector oriente. Soy la única alcaldesa de oposición y he recibido un trato absolutamente distinto y creo que políticamente intencionado en el tema de la delincuencia", contó Leitao a La Segunda.

En esa línea, añadió que "cuando murió un joven en Antupirén con Consistorial, fue tema en todas partes. La semana anterior habían muerto dos personas en Lo Hermida y no salió en ninguna parte. Partimos el año con homicidios en la calle, a quemarropa y nada. No me interesa que salgan en la tele, pero sí que haya una reacción frente a eso. Acá les roban la cartera a las señoras todos los días y me encantaría de que vinieran las autoridades como en otras partes".

La falta de recursos, o su entrega inequitativa, fue un tema que también abordó el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD).

El problema es "el reparto inequitativo de los recursos que permite que algunos ciudadanos tengan seguridad y otros no. Es inmoral e inaceptable que haya comunas que no puedan brindarles seguridad y otros no. Es inmoral e inaceptable que haya comunas que no puedan brindarles la seguridad que otras pueden darle a seres humanos que viven en el mismo territorio y esa inmoralidad es del Estado", remarcó el líder comunal.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que acude a Las Condes por el interés que tienen los medios en ese municipio. "Funciona más que si uno lo hace en La Pintana". (Foto: Aton)

Alcaldesa de La Pintana: El Estado nos ha invisibilizado

Por su parte, la jefa comunal de Puente Alto, Claudia Pizarro (DC), dijo compartir los conceptos de Codina, pero pidió ir más al fondo.

"En este país los chilenos segregamos, y eso no es culpa solo de los medios de comunicación. El Estado nos ha invisibilizado desde que nacimos en comunas que no pertenecen al sector oriente", afirmó Pizarro al vespertino.

En la misma línea, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), manifestó que "lo que critica Codina lo vivo a diario" y apuntó al tratamiento que le da la prensa a los delitos.

"Lamentablemente uno ve que muchas veces los medios de comunicación tienen un tratamiento distinto a una situación que ocurre en una comuna del sector oriente y una comuna más popular, se estigmatizan y se normalizan ciertas situaciones, y no solamente en el ámbito de la seguridad ciudadana", expresó Delgado a La Segunda.

Una crítica a los medios que también vertió la subsecretaria Martorell aludiendo al interés que estos tendrían en los hechos delictuales que ocurren en Las Condes.

"Así como nos preguntan ¿Por qué ustedes van a Las Condes? Bueno, los medios también tienen más interés en Las Condes y eso es algo real. Y si uno quiere anunciar una política transversal a veces pareciera que funciona más si uno convoca a un punto de prensa en Las Condes que si lo hace en La Pintana", dijo Martorell a Radio Universo.