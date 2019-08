Alcalde Codina: Hay clasismo cuando se habla de seguridad ciudadana

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se volvió a referir a la "masacre" registrada en la población Carol Urzúa donde cinco personas fallecieran luego que un sujeto disparara contra ellas en un local de "tragamonedas".

Previamente, Codina había cuestionado la ausencia de autoridades del Gobierno en la zona tras el hecho policial, lo que fue contestado durante la jornada de ayer por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien aseguró -en medio de una actividad de seguridad ciudadana en Las Condes- que "siempre estamos trabajando en todas las comunas, pero principalmente en aquellas que más lo necesitan".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Codina aseguró que no le interesa "caer en una guerrilla de declaraciones por el tema puntual de si van o no van a otra comuna".

"Lo que creo que hay que analizar acá es el fondo del asunto. Tiene que ver con algo que yo dije dos o tres días antes, incluso antes de que pasara lo de ayer, que en Chile existe cierta visión social que es un poco clasista cuando se habla de seguridad ciudadana", manifestó.

"Un delincuente también tiene derecho a un juicio justo, pero como el sistema no se lo da y no lo castiga, la gente empieza a decir 'entre que no lo castigue el sistema y se maten entre ellos, mejor que se maten entre ellos'", dijo el alcalde.

Además agregó que "este no es un problema puntual de este Gobierno. Este es un problema de la política de Estado que ha tenido Chile en los últimos 20 años y que creo, es un momento, un punto de inflexión".

"No podemos llegar, por ejemplo, a la próxima elección presidencial y que la delincuencia de nuevo sea el tema principal de debate. Eso significaría que han pasado los años y que no se le puso el cascabel al gato", cuestionó.

En ese sentido, Codina manifestó a las autoridades que "esto no es una crítica liviana. Aquí el Gobierno tiene una gran oportunidad de liderar, de una vez por todas, un verdadero cambio en nuestro país y si no se toma esta situación para hacerlo, lo que va a pasar es que son muchas las familias honestas y trabajadoras que van a seguir sufriendo los embates de la delincuencia".

Respecto a la presencia de policías en la comuna, aseguró que Puente Alto tiene mil personas por cada funcionario de carabineros y el promedio de la región es de más de 450 personas.

"Hay cosas que se están haciendo, pero esto no se soluciona con más o menos carabineros. Acá hay un problema de estructura del Estado de derecho", cuestionó.

"El problema es que en Chile, como ya nadie cree en los juicios y nadie está creyendo en el sistema judicial, lo que está pasando es que la gente está justificando la violencia", aseguró y agregó que "no se resuelve con una varita mágica".

"Hay que fortalecer la Fiscalía, hay que fortalecer, por ejemplo, a los tribunales pero con leyes que no le den espacios de arbitrariedad para el juez si es que está presionado o no tiene criterio", dijo Codina.

Y agregó que "hay delitos que tienen que tener una pena grande. Por ejemplo, el homicidio. No puede ser que una persona entra a la cárcel por cinco años y un día, y se señala conducta irreprochable anterior y resulta que por buen comportamiento a los dos años lo dejan libre".

"Un homicidio, que destruye una familia, tiene que tener una gran sanción. Hoy, para el homicida, es casi gratis delinquir. Eso no puede ser en nuestro país, eso hay que cambiarlo, no hay democracia que resista esto", finalizó.