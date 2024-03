Elizalde: La crisis de seguridad no está resuelta, pero se logró contener

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró en Cooperativa que mediante una serie de cambios legislativos y alzas presupuestarias, el Gobierno "ha logrado contener" la crisis de seguridad en el país, y recalcó que es un problema de larga data.

"La crisis de seguridad empezó mucho antes (de la administración actual); el Estado de Chile no respondió oportunamente ante un cambio en la delincuencia: más recursos, mayor capacidad operativa, y lo que es más dramático, más violencia. Y ha habido un deterioro sistemático de las cifras en los últimos años", resumió en El Diario de Cooperativa.

El secretario de Estado aseveró entonces que, "bajo el Gobierno actual, se han adoptado medidas que estuvieron postergadas por mucho tiempo, y han tenido efecto. Si usted pregunta: ¿Está resuelto el tema? (Respondo que) no está resuelto, pero sin lugar a dudas se ha logrado contener, respecto de una tendencia al alza. Año a año la situación empeoraba, y se ha logrado contener".

De todos modos, Elizalde subrayó que "tenemos que seguir trabajando, toda vez que los cambios legislativos, el aumento de las capacidades operativas, y el fortalecimiento institucional no tienen efecto inmediato".

Por otra parte, destacó que "el presupuesto en materia de seguridad estuvo estancado por mucho tiempo en Chile, y en las dos leyes de Presupuesto aprobadas por el Gobierno del Presidente Boric ha habido un aumento" de esa partida, "por tanto, esto no sólo son palabras, son hechos".

APOYO MILITAR A LAS POLICÍAS

En cuanto a la evaluación de la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), de que personal militar respalde a las policías en ciertos puntos críticos, el ministro admitió que "me ha llamado la atención que algunos medios de comunicación y también parlamentarios de distintos sectores hacen referencia a un cambio de postura de parte del Gobierno".

"Sobre esto quiero ser bien claro: el Gobierno no descarta ninguna herramienta, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto de elevar el estándar de seguridad que existe en Chile. Entendemos que para enfrentar la delincuencia, se requiere no sólo utilizar las herramientas existentes, sino que perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico, y por eso, hemos impulsado la agenda legislativa más ambiciosa -desde que recuperamos la democracia- en materia de seguridad: 52 proyectos de ley aprobados, 48 que ya están publicados, y eso no había ocurrido antes", recordó.

Consultado por el decreto transitorio que planteó el Mandatario para acelerar la aplicación de un despliegue militar, el titular de la Segpres precisó que "él hace referencia a una eventual reforma constitucional, pero lo quiero plantear en los siguientes términos: estamos estudiando alternativas que permitan que la herramienta que se estableció a través de esa reforma (de infraestructura crítica) pueda ser implementada".

Tras reiterar un llamado al Congreso a despachar tal propuesta, Elizalde afirmó que "con esa ley vigente, tenemos que ver cuáles son las medidas concretas que se adoptan, pero obviamente es un complemento, donde la labor fundamental siempre la deben realizar las policías".